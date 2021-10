annonse

annonse

NTB melder at politiet mener at hypotesen om at den Kongsberg-siktedes omtalte konvertering til islam er svekket.

– Det har vært kjent i det offentlige at han selv har sagt at han har konvertert. Etterforskningen så langt har styrket hypotesen om at han ikke har gjort dette veldig seriøst, sa politiinspektør Per Thomas Omholt i Sørøst politidistrikt på en pressebrif lørdag ettermiddag.

– Med det mener vi at han ikke har fulgt opp eller brukt de tradisjonene som er vanlig i den kulturen og religionen, la han til.

annonse

Omholt understreket også at politiets hovedhypotese er at det var sykdom som var hovedårsaken til drapene, og la til at de tror 37 år gamle Espen Andersen Bråthen kan hatt tanker om et angrep «i noen dager».

Hypotesen om at Bråthen var alene i angrepet er også styrket, ifølge politiinspektør, som beskriver siktede som en einstøing som holdt seg mye for seg selv.

– Han har vært lite i kontakt med andre, både når det gjelder nett og fysisk, sa Omholt.

Tilregnelighetsspørsmål

annonse

En stor del av den omfattende etterforskningen går ut på å kartlegge siktedes aktivitet på internett, hvor det blant annet har sirkulert en video av den siktede, hvor han blant annet beskriver seg selv som muslim.

Siktede er avhørt av politiet et par ganger, men helsetilstanden hans har forverret seg, ifølge politiet. De avventer nye avhør inntil videre.

Mannen er varetektsfengslet i fire uker, men er for øyeblikket innlagt på en lukket helseinstitusjon, hvor han vurderes av rettspsykiatere.

Politiet bruker nå store ressurser på å undersøke mannens tidligere kontakt med politiet, anmeldelser mot ham, tidligere dommer, bekymringsmeldinger samt siktedes tidligere kontakt med psykiatrien.

– Dette er viktig i flere sammenhenger. Det er blant annet svært viktig i straffesaken, og særlig i spørsmålet om tilregnelighet og ikke tilregnelighet, sa Omholt.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474