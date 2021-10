annonse

En 48 år gammel kvinne i Stavanger skal ha kastet en hengelås i hodet på naboen.

Hun skal også ha benyttet superlim på våtdrakter, en elbil-lader og en garasjeport, skriver Stavanger Aftenblad.

Sør-Rogaland tingrett har varetektsfengslet henne i fire uker på grunn av gjentakelsesfare. De har mistanke om at hun vil fortsette å plage naboer. Flere naboer skal også ha flyttet for å unngå henne. Kvinnen sier at hun føler seg trakassert og at hun av og til kan bli som en trykkoker.

Kvinnen motsatte seg varetektsfengsling, og hevdet i retten at hun nå har fått utløp for sin frustrasjon. Hun erkjente også delvis straffskyld. Hun ble ilagt besøksforbud mot naboene, som i realiteten gjør at hun ikke kan bo hjemme.

– Nabokonflikten kan ikke antas å være redusert ved en eventuell løslatelse, og det er uansett god grunn til å tro at «trykket» lett vil kunne bygge seg opp igjen, skriver tingretten i kjennelsen.

