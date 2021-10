annonse

På sosiale medier er mange forundret over det de oppfatter som at mediene dysser ned politiets uttalelse der de bekrefter at de etterforsker Kongsberg-drapene som et mulig terrorangrep.

Onsdag kveld gikk en 37 år gamle Espen Andersen Bråthen amok i Kongsberg med pil og bue. Mannen, som selv hevder han har konvertert til islam, drepte fem personer i angrepet.

Politiet har uttalt at de etterforsker massedrapene som et mulig terrorhandling.

På sosiale medier har det vært mange diskusjoner og kommentarer i diverse kommentarfelt til hovedstrømsediene. Mange vil vite om det dreier seg om et terrorangrep. Andre har sammenlignet massedrapene i Kongsberg med terrorangrepet mot en moské i Bærum utført av Philip Manshaus.

Manshaus klarte ikke drepe noen i sitt angrep, men han tok livet av sin egen stesøster i forkant. Espen Andersen Bråthen ble imidlertid ikke stoppet i tide og er nå siktet for drapene i Kongsberg.

Videobevis

NRK har nylig publisert en dokumentar laget av Brennpunkt om nettopp Philip Manshaus, som de har kalt «Philips vei til terror». På sosiale medier lurer folk på om NRK vil lage en lignende dokumentar om Kongsberg-angrepet var terror i islams navn.

– Vil NRK lage dokumentar om det er terror? Brennpunktdokumentaren om Manshaus ligger ute på nrk.no nå. Det er vel rett og rimelig at statskanalen begynner å fokusere på islam og lage dokumentar hvis det som skjedde i Kongsberg var terror. Islamsk terror på norsk jord er svært alarmerende, spesielt når det dreier seg om en konvertitt, skriver en person.

Andre mener media dysser ned videoen der drapsmannen i Kongsberg sier at han er muslim og at han kommer med en «advarsel».

– Her har vi til og med videobevis på at vedkommende er muslim og at han advarer folk. Dette for fire år siden!! Advarslen kommer på kamera og hele verden kan se det. Det er jo tydelig at dette er en terrorhandling. Men media skal selvfølgelig bortforklare det, skriver en annen.

Også VG får høre det.

– VG har nettopp skrevet en lang kommentar på lederplass der islam ikke blir nevnt med ETT ORD, skriver en person og viser til VG-lederen «Når det meningsløse rammer».

– Lite med islam å gjøre

NRK har imidlertidig fokusert på andre ting enn islam i sine mange artikler om drapene. I en artikkel har de intervjuet en ikke navngitt person som sier at «siktedes konvertering til islam, har lite med saken å gjøre».

– Dette handler om en person som er alvorlig psykisk syk og som falt utenfor fra ungdomstiden. Dette har preget livet til dem som står han nært i stor grad, sa personen til NRK.

NRK har også intervjuet moske-lederen i Kongsberg, Oussama Tlili, som sier at han husker drapsmannen fra hans tid i moskeen og at han vurderte å kontakte politiet, men at «det bare var med tanken».

NRK har fokusert på moske-lederens uttalelse i tittelen der han hevder at drapsmannen «ikke var opptatt av islam».

