En marokkansk kvinne uten oppholdstillatelse må betale fødselen selv.

– Ingen burde betale for å føde. Er ikke det en menneskerettighet?, mener hun.

Marokkanske Nadia Fartes har ikke oppholdstillatelse og mangler trygderettigheter i Norge. Hun ble nettvenn med en innvandrer i Norge, og flyttet hjem til ham. Da visumet utløp oppholdt hun seg ulovlig. Så ble hun gravid og ville ikke reise hjem, men sykehuset krevde betaling.

– Vi håper den nye regjeringen vil gi gratis helsehjelp til alle i Norge uansett oppholdsstatus, sier barnefaren til Klassekampen. Han forteller at de ikke har økonomi til å betale:

– Det er penger vi ikke har. Vi lever på én lønning, og den går med til å dekke husleie, mat og klær. Vi mottar barnetrygd, men ikke foreldrepenger. Hadde Nadia fått utbetalt engangsstønad, kunne vi ha betalt.

Kvinnens forsikring var utløpt og hun oppholdt seg ulovlig i Norge. Hun kontaktet Rikshospitalet, og de informerte at hun måtte betale 90 000 kroner for fødselen. Kvinnen sier til Klassekampen at hun ble redd og stresset. Paret vurderte å føde i Marokko, men mannen hadde delt omsorg med et barn fra tidligere forhold, og kunne ikke være fraværende. Hun ville ikke dra alene, fordi det er vanskelig å få visum til Norge.

– Det bare låste seg for meg. Jeg ville først hjem til Marokko, men så ingen annen mulighet enn å bli her og satse på det beste, sier hun og legger til:

– Jeg har aldri hørt om noe land som krever full betaling for fødsel. Hadde forsikringen min vært gyldig, ville den heller ikke ha dekket helseutgifter til fødsel, sier hun, og forteller at de ikke har penger, ei heller familiene hjemlandene.

Den marokkanske kvinnen sier til Klassekampen at fødsel bør være gratis for alle kvinner uansett bakgrunn, og legger til at kvinnerettigheter er menneskerettigheter.

Bunadsgeriljaen er på saken og har skaffet blant annet vogn og seng. Bunadsgeneral Anja Cecilie Solvik krever av den nye regjeringen slutter å ta penger for fødsler.

– Vi må ha en ordning som gjør at alle kvinner som mottar fødselshjelp, må føle seg trygg på at de ikke skal måtte betale for det.

Hun sier at vi som samfunn er best tjent med at disse menneskene som fra før av er i en sårbar situasjon heller får bruke ressursene sine på å ivareta familien.

