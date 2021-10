annonse

Det var etter Lars Vilks død at stortingsrepresentant Erlend Wiborg (FrP) reagerte på taushet fra regjeringen og kulturminister Abid Raja.

– Jeg registrerer at dagens regjering i stor grad er tause når Westergaard og Vilks nylig gikk bort, skrev Wiborg i et skriftlig spørsmål i Stortinget til kulturminister Abid Raja.

Wiborg var ikke nådig i sin kritikk av Raja.

– Jeg registrerer at Abid Raja har tid til å løpe rundt og selge bøker, men han er faktisk kulturminister og har konstitusjonelt ansvar for ytringsfrihet. Det at han da holder kjeft når to av de fremste forsvarerne av ytringsfriheten går bort er meget spesielt, sa Wiborg til Resett i sakens anledning.

Heller ikke daværende statsminister Erna Solberg kommenterte Vilks død. Hun la ut oppskrift på kanelboller på sosiale medier istedet.

Raja hudfletter

Torsdag 14. oktober kom det skriftlige svare fra kulturminister Abid Raja, på hans nest siden dag som statsråd. Tonen i svaret er usedvanlig til Stortinget å være.

Først påpeker Raja at han heller ikke kondolerte da filmlegenden Max von Sydow gikk bort.

Wiborg etterlyste kondolanser til både Kurt Westergaard og Lars Vilks i sitt spørsmål til kulturministeren.

– Ettersom det var akkurat disse to mennenes bortgang, og undertegnedes manglende kondolanse, som gjorde størst inntrykk på representanten, så gir det meg grunn til å undre, om spørsmålet og dets underliggende begrunnelse. Jeg undres om ikke Wiborg med dette insinuerer at jeg har utfordringer med å uttale meg om bortgangen til Kurt Westergaard og Lars Vilks? Jeg mistenker at representanten fra Fremskrittspartiet insinuerer at mitt opphav, altså det faktum at jeg er født og oppvokst i en pakistansk muslimsk familie, har avgjørende betydning. At min bakgrunn og min tro gjør saken vanskelig for meg. For på hvilket annet grunnlag pirrer denne saken representanten Wiborgs nysgjerrighet såpass at nettopp disse utelatte kondolansene får ham til å stille statsråden spørsmål? Slike fordommer er i så måte intet nytt for meg. Jeg har møtt dem før fra andre i representanten Wiborgs parti. Likevel hadde jeg ikke regnet med den slags fra representanten Wiborg, skriver Raja.

Raja hevder videre han er en kraftfull forsvarer av ytringsfriheten og fører til sitt forsvar at regjeringen har opprettet Ytringsfrihetskommisjonen under hans departement. Og Raja har personlig måtte betale en pris, sier han:

– Selv har jeg tatt i bruk min ytringsfrihet, både til å tale islamister og rasister og ekstremister imot. Jeg har mottatt trusler og sjikaner både fra islamistiske og høyreradikale miljøer.

Raja mener Wiborg «velger å spille opp til fordommer og myter med sitt spørsmål».

– Representanten Wiborg skal også få vite at jeg har den dypeste medfølelse med familiene til både Kurt Westergaard og Lars Vilks, og jeg har ingen reservasjoner mot å kondolere. Så vil jeg med denne forsikring anmode og oppfordre representanten Wiborg til å forsøke å bygge samhold og felleskap i dette landet i sin gjerning som stortingsrepresentant, fremfor å forsøke å splitte, og bevisst spre fordommer og myter. Det er ingen tjent med, verken de med minoritetsbakgrunn eller majoritetsopphav, avslutter Raja.

– Svada

Wiborg er ikke imponert over svaret han fikk.

– Dette er svada fra en politiker som har god tid til å ta selfier eller selge sin egen bok, men det å stå opp og forsvare ytringsfriheten det tar han seg ikke tid til, tordner Wiborg i en kommentar til Dagbladet.

Det er velkjent at mange, også i Raja eget parti Venstre, opplever ham som PR-kåt og selvopptatt. Dette spiller Wiborg inn som kommentar til svaret fra Raja der han fremhever at han selv er en martyr for ytringsfriheten

– Nok en gang prøver Abid Raja å få alt til å handle om seg selv. For Abid Raja er Abid Raja det viktigste. Det er tydelig fra svaret her, sier Wiborg og fortsetter.

– Jeg har ikke nevnt noe om hans bakgrunn eller religion, det blåser jeg i. Jeg bryr meg om sak, og forventer at han gjør jobben sin.

– Hvorfor er det så viktig at Raja kondolerer etter Westergaard og Vilks bortgang?

– Når Abid Raja har hovedansvar for ytringsfrihet i regjeringen, bør det være en selvfølge at han tar seg tid til å uttale seg om de når de først går bort.

Wiborg påpeker at Abid Raja «tok seg tid» til å kondolere da Black Panther-stjernen Chadwick Boseman gikk bort tidligere, og at han tok seg seg tid til å ta selfie med Tom Cruise, skrive ei bok og selge den mens han er statsråd.

– Det synes jeg er en veldig underlig prioritering, svarer Wiborg til Dagbladet.

