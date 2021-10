annonse

I kjølvannet av massedrapene i Kongsberg, utført av en konvertitt til islam, ønsket tidligere justisminister fra Arbeiderpartiet, Anne Holt, at Svein Østvik, også kjent som Charter-Svein, burde overvåkes av PST.

Resett skrev lørdag om Holts kryptiske innlegg på Facebook der hun skrev følgende om Svein Østvik, etter at han hadde kalt Erna Solberg en «løgnaktig statsminister»:

– Jeg håper at noen følger med på denne mannen også. Eller: At noen i alle fall følger med på denne mannen.

Men Facebook-innlegget fra Holt er redigert. Resett er blitt gjort oppmerksom på redigeringsloggen til Holt der man fremdeles kan finne det opprinnelige innlegget til den tidligere Arbeiderparti-politikeren.

Der skriver Norges tidligere justisminister følgende:

– Jeg håper at PST følger med på denne mannen også. Eller: At noen i alle fall følger med på denne mannen.

Grunnen til at Holt ønsket at PST startet overvåking av Svein Østvik var at han skrev at Erna Solberg var en løgnaktig statsminister og at hun har vært svært ødeleggende for landet.

Det var kl 02:07 at Holt skrev at hun håpet at «PST følger med på denne mannen». To minutter senere, kl 02:09 bytter hun ut «PST» med «noen».

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har fått mye fokus i mediene de siste dagene angående massedrapene i Kongsberg der en konvertitt til islam gikk amok med pil og bue og drepte fem mennesker.

PST har fått spørsmål fra mediene om de «følger med på» potensielle terrorister i Norge.

Jobbet i politiet

Mange personer i kommentarfeltet til Holt var enig med Holt, og skrev blant annet at Østvik var en «tikkende bombe».

Andre skrev at Holt bør skjerpe seg og at Østvik kan skrive det han vil.

Holt har jobbet både som politi og politiadvokat, i tillegg til at hun var justisminister i 63 dager. Hun sluttet på grunn av sykdom.

Resett har forsøkt å komme i kontakt med Anne Holt for en kommentar til innholdet i denne artikkelen, men hun har så langt ikke besvart våre henvendelser.

