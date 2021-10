annonse

Mannen som drepte den britiske politikeren David Amess, var kjent for politiet og var blitt sendt på et program for avradikalisering, skriver NTB.

En 25 år gammel britisk statsborger av somalisk opprinnelse er pågrepet og siktet for drapet.

Politiet har fastslått at drapet var en terrorhandling.

Ifølge Sunday Times mener politiet at han handlet alene og var radikalisert på egen hånd, men han kan ha latt seg inspirere av al-Shabaab i Somalia.

Mannens far var en tidligere rådgiver for Somalias statsminister. Han sier til Sunday Times at han føler seg traumatisert etter det sønnen har gjort.

Ifølge The Sun stakk mannen Amess flere ganger med kniv med to kvinner i Amess’ stab til stede og deretter satte han seg ned og ventet på politiet.

Amess fikk behandling med en gang, men livet sto ikke til å redde og han ble erklært død på stedet.

