annonse

annonse

Human-Etisk Forbunds medlemmer slapp fra slutten av september av å betale medlemskontingent etter et vedtak i foreningen om å redusere medlemskontingenten til kroner null.

I slutten av september ble det gratis å være medlem i Human-Etisk Forbund. Forbundets vedtak om å fjerne medlemskontingenten har gjort at de går glipp av rundt 20 millioner kroner i året i kontingent, men Human-Etisk Forbunds leder Christian Lomsdalen sier til Vårt Land at målet med vedtaket er å nå ut til flere og dermed oppnå mer i statsstøtte.

– Rundt 200.000 nordmenn tror at de er med i Human-Etisk Forbund, uten å være det. Her ligger det et stort potensial for organisasjonen, sier Lomsdalen og viser til en Kantar-undersøkelse for forbundet.

annonse

Et nytt medlemmer i organisasjonen utløser nemlig rett på 1.300 kroner i statsstøtte og klarer de å få vervet de rundt 200.000, som ifølge foreningen allerede tror de er medlemmer, vil forbundets inntekter kunne øke med rundt 250 millioner kroner, viser beregninger foretatt av avisen Vårt Land.

Dagens årlige statsstøtte til Human-Etisk Forbund er basert på 91.300 betalende medlemmer og utløser til sammenligning i dag en statsstøtte på rundt 120 millioner kroner.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474