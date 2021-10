annonse

Kina ser nå ut til å gjøre store investeringer i sitt femtegenerasjons J-20-multirolle-jagerfly i et forsøk på å tette kapasitetsgapet med USAs mye omtalte F-22 og F-35.

The National Interest melder at Kinas luftvåpen (PLAAF) øker produksjonen av sitt mest avanserte femtegenerasjons multirolle-jagerfly, kjent som J-20. Med kallenavnet «Mektige drage», er det et tomotors, enkeltseters, stealth-jetfly.

Ifølge Dario Leone i Aviation Geek Club, indikerer nylige kommentarer fra ansvarlige for J-20-programmet at produksjonen av «den mektige dragen» sannsynligvis vil øke i hastighet fremover. Imidlertid forblir produksjonshastigheten hemmelig.

Høy etterspørsel

I et intervju med den statskontrollerte kinesiske avisen Global Times sier J-20-visesjefsdesigner Wang Hitao at «luftfartsindustrien i Kina er i stand til å tilfredsstille ethvert behov som PLAAF har for den mektige dragen».

Selv om utviklingen av avanserte militærfly kan være en tidkrevende prosess, bemerket Wang at utviklingen av J-20 må gjøres «raskere i alle aspekter, inkludert design, produksjon, og testing». Han la til at flyets ytelser innen stealth, sensorer og slagkraft var «enestående».

På Airshow China i den sørlige byen Zhuhai i forrige måned, viste J-20-er frem sine aerodynamiske egenskaper. Militærflyene så ut til å være utstyrt med den nye motoren WS-10C, som har blitt utviklet av PLAAF for å erstatte de russisk-produserte jetmotorene som har vært installert i tidligere versjoner av J-20. Hendelsen markerte første gang at disse hjemmeproduserte jetflyene ble vist frem for allmennheten.

En 2017-rapport fra China Power Project ved den amerikanske tenketanken Center for Strategic and International Studies, konkluderte med at WS-10-motorene vil tilby J-20 lav supercruise-evne, som betyr at multirolle-jagerflyet vil ha evnen til å fly i supersoniske hastigheter i lengre perioder.

Faller USA bakpå?

Under en høring tidligere denne måneden bemerket viseformannen for det amerikanske senatets komité for USAs væpnede styrker, republikaneren James Inhofe, at «våre [militære] kommandører forteller oss at kineserne vil ha flere femtegenerasjons stealth-jagerfly på frontlinjen enn vi vil ha innen 2025». Inhofe henviste til et vitnesbyrd fra kommandøren for Den amerikanske Indo-Stillehavskommandoen (INDOPAC), admiral Philip Davidson.

Ifølge South China Morning Post, har Kina i dag «150 J-20-er i fire luftregimenter – hvor de fleste opererer i Kinas innlandsprovinser – som angivelig er dedikert til trening og taktikkutvikling. Kina må bygge 500 femtegenerasjons J-20- og FC-31-er mellom nå og 2025, eller 125 militærfly per år, for å kunne matche antallet 5. generasjonsfly til USAs luftvåpen, men dette tallet inkluderer militærflyene til USAs marine og marinekorps.

