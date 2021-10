annonse

I et debattinnlegg i Aftenposten (bak betalingsmur) tar Kristin Clemet et oppgjør med partiske professorer og en intolerant venstreside.

– I autoritære og illiberale regimer blir lovene endret for å dempe kritikk av regimet eller for å fremme politiske hensyn. I demokratier er det som regel de sosiale sanksjonene som svir mest. Vi har sett interessante eksempler i det siste, skriver Clemet.

Hun peker på behandlingen av Cecilie Hellestveit, som ifølge Clemet nær sagt er blitt bedt om å «holde munn» av Curt Rice, rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), fordi hun pekte på potensielt uheldige konsekvenser av internasjonaliseringen av akademia.

Hets

Clemet peker også på at rektoren ved Universitetet i Stavanger (UiS) ble møtt med skjellsord fordi han sa ja til å holde et innlegg på et møte i organisasjonen Klimarealistene.

– Hva han hadde tenkt å si, var tydeligvis helt uten betydning for kritikerne.

– Merkelig nok var det nesten ingen som reagerte da Stortinget vedtok å lovfeste at universitetene skal «bidra til en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig utvikling». Det var bare Fremskrittspartiet som påpekte at «bærekraft» ikke er et entydig begrep, og at en slik bestemmelse berører dypt politiske spørsmål, fortsetter Clemet.

Hun slår fast:

– Et interessant trekk ved noen av de aktuelle diskusjonene om akademisk frihet er at de som griper inn i friheten, foregir å ville beskytte den.

Misbruk av akademisk frihet

Clemet peker også på skamløs politisk partiskhet hos norske professorer.

– Det finnes professorer som har anbefalt folk å stemme Miljøpartiet De Grønne, fordi det er «faglig begrunnet». Jeg tror det hadde vekket større oppsikt og kanskje blitt ansett som misbruk av den akademiske friheten dersom professorer anbefalte oss å stemme Fremskrittspartiet.

– Hets, konformitetspress og scenenekt trenger vi ikke, avslutter hun.

