Norsk senter for informasjonssikring, NorSIS, skriver i en pressemelding at mange nordmenn er utsatt for en ny og avansert versjon av pornoutpressing via SMS i helgen.

Et hundretalls nordmenn har i løpet av helgen mottatt en personlig SMS der det står at seksualisert innhold om dem er på avveie. Utpressingsforsøket er profesjonelt utført.

– Svindlerne har tatt i bruk en metode vi ikke har sett før, der forsøket på utpressing oppleves mye mer personlig og skremmende enn tidligere, sier administrerende direktør i NorSIS, Lars-Henrik Gundersen.

Skremmende

Utpressingsforsøket starter med en SMS der både fornavnet, postnummeret og poststedet til mottakeren er nevnt. Avsendernummeret er forfalsket av svindlerne, såkalt spoofing. De rettmessige eierne av avsendernumrene er selv rammet av svindelen, og står ikke bak utsendelsen.

I SMSen er det inkludert en lenke som tar offeret til en svært personlig nettside der flere detaljer kommer frem, blant annet den fulle bostedsadressen til offeret, som får beskjed om at nettet på denne adressen er hacket, og at svindlerne på denne måten har fått full oversikt over eposter, filer og chattelogger.

Offeret skal tilsynelatende ha besøkt en pornografisk nettside, og i denne forbindelse skal svindlere ha brukt webkameraet til å ta et videoopptak av offeret. Hvis man ikke betaler ca. 14 000 kroner i løpet av 52 timer, truer svindlerne med å dele denne videoen med venner, familie og kolleger.

– Denne historien kjenner vi igjen fra mange slike utpressinger. Det nye er at utpressingen først kommer på SMS, og at både SMSen og nettsiden fremstår som veldig personlige. Dette kan være skremmende for mange. Tidligere har denne type trusler kommet på mail, som for mange er betydelig mer upersonlig og mindre truende enn en SMS. Det er også typisk at dette skjer i en helg, da det kan være vanskeligere å søke hjelp, sier Gundersen og fortsetter:

– Svindlerne har antakelig hentet disse opplysningene fra telefonkatalogen på nettet eller andre åpne kilder. Det er ingen grunn til å være urolig for at svindlerne sitter på noen personlige opplysninger om deg, utover det som ligger åpent på nettet.

Flere kan bli lurt

Nettsiden inneholder detaljerte opplysninger om hvordan man skal overføre beløpet i bitcoin.

Tall fra en undersøkelse i regi av NorSIS i 2020 viste at 8% av de som mottok en slik trussel valgte å betale. Det var spesielt i aldersgruppen 18-29 år mottakerne valgte å betale. NorSIS frykter nå at bruken av personlige detaljer som navn og adresse kan skremme flere enn tidligere til å betale.

– Spesielt barn og unge som mottar denne formen for trusler må være klar over at dette er svindel, og at det ikke finnes noen video av at de ser på porno. Det er derfor ikke flaut eller farlig å søke hjelp hos foresatte eller andre voksne, sier Gundersen.

– Vårt råd er alltid å ignorere slike trusler. Ikke gå i dialog, da viser du at du er en mulig betaler og vil bli utsatt for ytterligere press, sier Gundersen.

Dette er NorSIS’ anbefalinger til de som mottar trusler av denne typen:



Truslene som fremsettes er falske og kan trygt ignoreres. Svindlerne sitter ikke på noen video fra webkameraet ditt.

Nummeret som SMSen sendes fra er forfalsket. Den er ikke sendt fra innehaveren av nummeret, og det er ikke nødvendig å svare på SMSen.

Nummeret, navnet, adressen og postnummeret ditt er hentet fra åpne sider, som telefonkatalogen. Det er ikke nødvendig å bytte telefonnummer.

Svindlerne har ingen andre opplysninger om deg enn de som er funnet på nettet.

Svindlerne sender tilsvarende trusler til flere hundre mennesker. Trusselen er ikke laget spesielt for deg, selv om bruken av navnet ditt kan få deg til å tro det.

Dersom du blir utsatt for reell utpressing, ikke betal. Da er du med på å finansiere kriminell aktivitet. Det er heller ingen garanti for at utpressingen vil stanse.

Ikke gå i dialog med svindlerne. Da bekrefter du bare at du har mottatt trusselen, og de vil fortsette å kontakte deg.

Tenk gjennom hvilke passord du bruker på ulike tjenester, og ta i bruk to-faktor pålogging der hvor dette er mulig.