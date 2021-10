annonse

NRK later til å tro at norske barn kan justere klodens klima med hva de spiser, derfor bruker de sin mest hardtslående dramaturgi for å skremme vettet av barna slik at de endrer matvaner.

Jeg har lenge forundret meg over NRKs aggressive klimapropaganda rettet mot barn, men jeg forventet ikke at NRK ville synke ned til et lavmål som i den nye programserien «Ikke gjør dette mot klimaet».

Vi ser en ung mann og to smårollinger forberede seg på grilling ved en campingvogn, og i det biffen slenges på grillen utløses et massivt steinras som kommer dundrende ned lia og knuser campingvognen. Smårollingene forklarer oss deretter at slike steinras skyldes at vi spiser for mye kjøtt, og at vi må skjerpe oss dersom jorden skal reddes.

Mon tro om NRKs ledelse i det hele tatt tenker over hvilken virkning deres skrekkpropaganda har på norske barns mentale helse?

Vi kan ikke ha en statskanal som herjer slik med ungene våre, så noe må gjøres og her er min klage til Kringkastingsrådet:

Klagen gjelder NRKs tv-programmer: «Se opp for steinras!» 3. oktober 2021 og «Line fikser maten» 18. mars 2020.

I «Se opp for steinras!» knytter NRK steinras til barns spisevaner. NRK hevder at metan og CO 2 -utslipp fra beitedyr fører til mer regn, flere steinras og andre naturkatastrofer.

Det går som en rød tråd gjennom de fleste av NRKs klimaprogrammer at antallet farlige naturkatastrofer allerede har økt på grunn av klimaendringer.

Faktum er at antallet alvorlige naturkatastrofer har gått dramatisk ned, og at stadig færre mennesker omkommer i værrelaterte naturkatastrofer. Forsker i Statistisk sentralbyrå Bjart Holtsmark redegjør for dette i artikkelen «Aldri har færre omkommet i naturkatastrofer» i Aftenposten 8. oktober 2019.

Likevel gir NRK inntrykk av at enhver dramatisk værhendelse nå skyldes menneskeskapte klimaendringer. Barn fortelles at klimaet var jevnt i tidligere tider, og at katastrofer som flom, tørke og skogbranner er noe nytt. NRKs misvisende fokusering på naturkatastrofer, og bruk av slagord som «ikke gjør dette mot klimaet», skaper frykt, bekymringer, skam og dårlig samvittighet hos barn.

NRKs kampanje for å endre barns matvaner er forankret i FNs kampanje mot kjøtt, hvor det fokuseres på hogst av regnskog og uttørring av vegetasjon. I Norge er ikke kvegdrift forbundet med slik ødeleggelse av natur. Tvert om, her er problemet at kulturlandskap gror igjen av mangel på beitedyr.

Økningen av CO 2 -utslipp skyldes i hovedsak en massiv utbygging av kullkraftverk i land som Kina og India. NRKs oppfatning av at norske barn kan kontrollere klodens klima med sine matvaner er fullstendig ute av proporsjoner, og savner forankring i virkelighetens verden.

Stadig flere barn sliter med depresjoner, bekymringer og klimaangst. Barn mister lysten til å leve, og unge voksne velger å sterilisere seg. Vi ser også en dramatisk økning av barn med spiseforstyrrelser, derfor kan det få alvorlige følger når NRK sin mest hardtslående dramaturgi går inn for å påføre barn skrekk, skam og ansvar knyttet til matvaner.

NRK har bundet seg fast til masten sammen med den politiske organisasjonen FNs klimapanel. Problemet med FNs politikere er at de støtt lyver og overdriver, og at de hevder at løgnene og overdrivelsene deres har basis i klimaforskning.

NRK sjekker aldri faktagrunnlaget bak utspillene fra FN. Når António Guterres forteller oss at Tuvalu-øyene synker som følge av klimaendringer, så skjuler han det faktum at Tuvalu-øyene har vokst 2,9 % på femti år. NRK velger også å kringkaste løgnen om Tuvalu, samtidig som de sørger for å sensurere alle som kunne ha fortalt oss sannheten.

Ikke en gang det forslitte uttrykket «klimakrise» har sitt opphav i vitenskap, men er en politisk konstruksjon slik Geir Hasnes redegjør for i sin artikkel «Klimakrisen savner basis i vitenskap» i Universitetsavisa 31. august 2021.

Det virker som om NRKs ledelse mener at det er helt greit å desinformere, overdramatisere og skrote Vær Varsom-plakaten i alle programmer som omhandler klima.

Konsekvensen er at tusenvis av norske barn sliter med klimaangst. Noen kan bli varig uføre, andre risikerer å dø av spiseforstyrrelser eller selvmord. Vær snill å ta denne klagen alvorlig.

