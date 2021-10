annonse

annonse

Politiet har nå fått en bedre oversikt over hva Espen Andersen Bråthen foretok seg i dagene før Kongsberg-angrepet, blant annet hevder de å vite hvor han fikk tak i drapsvåpenet.

I den første meldingen som kom fra politiet etter at angrepet var kjent onsdag klokken 18.28 het det at en person hadde skutt etter folk med pil og bue i Kongsberg sentrum. Senere er det publisert bilder av piler som står i husvegger og ligger på bakken også flere andre steder i byen.

Politiet har bekreftet at pil og bue er ett av de tre våpnene som ble brukt under angrepet, der fem personer ble drept og tre skadd.

annonse

Politiinspektør Per Thomas Omholt i Sørøst politidistrikt forteller at politiet vet hvor drapsmannen fikk tak i pil og buen som ble brukt under angrepet, men forteller at politiet vil vente med å gå ut i mediene med opplysninger om hvor.

– Det er fordi vi må verifisere opplysningene for å være helt sikre, sier Omholt til NTB.

Omholt sier samtidig at politiet også begynner å få oversikt over hva drapsmannen foretok seg i dagene før angrepet og forteller at det er noe de vil fortsette å fokusere på i den videre etterforskningen. Han sier samtidig at Bråthen fikk spørsmål om hva han foretok seg i forkant av angrepet i løpet av de tre avhørene som ble gjennomført før han ble innlagt på en helseinstitusjon på grunn av forverret helsetilstand.

annonse

– I en etterforskning begynner vi med å fokusere på det straffbare, før vi så fokuserer på det som har skjedd forut for handlingen. Her ønsker vi å kartlegge om det er noe spesielt som kan ha utløst handlingen, sier Omholt og legger til at på grunn av helsetilstanden til Bråthen er det foreløpig ikke planlagt noen nye avhør av ham.

– Det er helsepersonellet som vurderer ham som sitter med nøkkelen her, og kan si noe om når de mener han er i stand til å avhøres igjen. Vi ønsker å få til nye avhør, men foreløpig må vi bare vente, uttaler Omholt til NTB.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474