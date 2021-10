annonse

Politiet trener mindre enn før koronaen.

For å inneha operativ godkjenning som innsatspersonell kategori 4 (som er det vanligste blant landets politistyrke) er det et krav om å gjennomføre 48 timers «IP-trening» (innsatspersonelltrening) i løpet av hvert kalenderår.

Dette inkluderer å bestå en årlig skyteprøve for pistol og MP5 (maskinpistol). Dette er noe «alle» enkelt skal kunne klare, med noe trening.

Likevel ser man at en del tjenestepersoner stryker på disse testene, men de fleste som stryker klarer det på andre, tredje eller fjerde forsøk.

Etter eventuelt fire mislykkede forsøk må man vente til neste kalenderår og henvises til annet passende arbeide enn å kjøre politipatrulje.

Selv om skytetrening og skytegodkjenning er en viktig del av IP-treningen, inkluderer den også grunnleggende polititaktikk, sanitet, arrestasjonsteknikk, men også de siste årene realistiske «PLIVO»-øvelser sammen med andre nødetater.

PLIVO står for «pågående livstruende vold», og drapene i Kongsberg er av denne typen oppdragsdefinisjon.

Når et oppdrag blir definert av politiets operasjonsleder som PLIVO, har politiet en plikt til å gjøre det de kan for å stanse en gjerningsperson med alle nødvendige midler.

Tjenestepersonene skal selvsagt av arbeidsgiver gis en rimelig sjanse til å lykkes i et slikt krevende oppdrag.

Jeg er ikke i tvil om at slik PLIVO-trening har bidratt til å øke beredskapen i mitt politidistrikt de siste årene og at dette er helt nødvendig trening for at politiet skal være i stand til å yte de tjenestene som samfunnet forventer i en krisesituasjon.

Vi har gjennomført øvelser på blant annet storsentre, skoler, NAV-kontorer, med mere. De fleste politioperative ønsker seg mer slik trening så vidt meg bekjent. Det er derfor meget bekymringsfullt at det i mitt politidistrikt ikke har blitt gjennomført PLIVO-trening i år.

Det har også, sannsynligvis av hensyn til «smittevern», ikke vært gjennomført/planlagt mer enn fire IP-treninger i mitt distrikt i år, noe som er en vesentlig reduksjon sammenlignet med tidligere år.

Godkjenning som innsatspersonell kategori 4 gis likevel.

Det er skremmende at politiet, på bakgrunn av koronaen, ikke mestrer å gjennomføre minimumskravene til politiets politioperative virksomheter.

Mange nyutdannede som har gått ut i politistillinger i løpet av det siste halvannet året, har ikke gjennomført PLIVO-trening etter gjennomført Politihøgskole. Men, de kan likevel sendes ut på slike oppdrag.

