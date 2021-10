annonse

annonse

Tyngdepunktet til den transnasjonale islamistiske jihadistbevegelsen flytter seg sakte men sikkert fra Levanten (tilbake) til Afghanistan.

NDTV melder at Russlands president, Vladimir Putin, advarer om at terrorister i Irak og Syria i større og større grad nå reiser til Afghanistan for å fortsette sin islamske hellige krig – jihad – der. Med ekspansjonistiske mål og mye kamperfaring under beltet, kan de by på store problemer for den regionale stabiliteten.

Putin kom med kommentarene under en videokonferanse onsdag med sjefer for sikkerhetstjenestene for medlemmer av den russisk-ledede forsvarsalliansen Den kollektive sikkerhetspakten (CSTO) av eks-sovjetstater.

annonse

– Situasjonen i Afghanistan er ikke lett. Militante fra Irak og Syria med erfaring fra militære operasjoner blir aktivt trukket til Afghanistan, sa han.

Ekspansjon

Putin har gjentatte ganger advart mot at terrorister kan utnytte den politiske uroen i Afghanistan for å krysse inn i de eks-sovjetiske landene i Sentral-Asia som flyktninger.

annonse

Les også: Ekspert: – Utviklingen i Afghanistan er et geopolitisk tveegget sverd for Russland (+)

– Det er mulig at terrorister kan prøve å destabilisere situasjonen i nabolandene. De kan til og med kunne prøve på en direkte ekspansjon.

«Forsiktig optimistisk»

Mens Moskva har vært forsiktig optimistisk med tanke på intensjonene til den nye Taliban-ledelsen i Kabul, har Kreml likevel utrykt bekymring for at ustabilitet i Afghanistan kan spre seg til Sentral -Asia, hvor Russland har flere militærbaser.

I kjølvannet av Taliban-overtakelsen har Russland holdt militærøvelser i eks-sovjetiske Tadsjikistan – hvor landet har en militærbase – samt i Usbekistan. Begge land deler en grense med Afghanistan og er allierte med Russland.

Smugling

Tadsjikistans nasjonale sikkerhetssjef, Saimumin Yatimov, fortalte i videokonferansen at han hadde registrert en «intensivering» av forsøk på å «smugle narkotika, våpen og ammunisjon» fra Afghanistan inn i landet hans.

Afghanistan har lenge vært verdens største produsent av opium og heroin. Overskuddet fra ulovlig narkotikahandel har vært en stor inntektskilde for Taliban og bidratt til å finansiere de den afghanske ekstremistiske gruppen.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474