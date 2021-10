annonse

SVT mutet (skrudde ned lyden) da Sør-Øst politidistrikt holdt pressekonferanse på fredag om drapene i Kongsberg onsdag kveld.

Nyhetsankeret til SVT sier at de vil senke lyden når det kommer detaljer og begrunner den manglende lyden med at «vi är återhållsamma med uppgifter» («vi er tilbakeholdne med informasjon»). Den svenske rikskringkasteren var altså redd for at norsk politi skal si noe som SVT vil skjerme sine egne seere for. Det er det alternative nyhetsmediet Samnytt som skriver om saken.

På fredag var det kjent at Espen Andersen Bråthen var en konvertitt til islam, i det minste slik han selv har fremstilt det. Det er uvisst om det var dette SVT var redd for at norsk politi skulle snakke om. Politiet hadde også en hypotese om at det var et terrorangrep.

På innslaget som ble sendt på SVT kunne man se den norske politimannen bevege munnen, men uten at svenskene kunne høre hva han sa. Det var altså bare de som kunne lese på leppene som fikk det med seg, kommenterer Samnytt sarkastisk.

– Kommunisttendenser

Flere har reagert mot SVT på sosiale medier.

– När SVT sände norska polisens pressträff från Kongsberg inledde hallåan med att säga: Vi är väldigt restriktiva med detaljer o sänker ljudet om såna kommer. Va? Så vi tål inte höra vad norska folket får höra! Såna kommunistfasoner av SVT! skriver en.

När SVT sände norska polisens pressträff från Kongsberg inledde hallåan med att säga: Vi är väldigt restriktiva med detaljer o sänker ljudet om såna kommer.

Va? Så vi tål inte höra vad norska folket får höra! Såna kommunistfasoner av SVT! — Jan Lindberg (@jingezon) October 15, 2021

– Erhh, hva. Stoler ikke SVT på norsk politi? Hva er forklaringen, sier en annen som har lagt ut et klipp av sendingen.

Erhh va? Litar inte SVT på den norska polismyndigheten? Vad är förklaringen @svt pic.twitter.com/vk9hj29TIh — jörgen fogelklou ™️ (@fogelklou) October 16, 2021

