Flere tusen demonstrerte i dag i Polens hovedstad Warszawa mot behandlingen av flyktninger på grensen til Hviterussland, men forsvarsministeren avviser all kritikk.

Demonstrantene marsjerte i dag med plakater som blant annet sa «Stopp torturen på grensen» og «Ingen er ulovlig», gjennom hovedstadens gater.

Flere tusen flyktninger og migranter har forsøkt å krysse grensen fra Hviterussland til EU-landene Polen, Latvia og Litauen de siste månedene. EU har anklaget Hviterussland for bruke migrantene som gjengjeldelse for EU-sanksjoner mot landet.

Polen har erklært unntakstilstand ved grensen, og parlamentet har godkjent byggingen av en grensemur. Øyevitnebeskrivelser og rapporter fra bistandsgrupper anklager Polen for å føre folk tilbake over grensen til Hviterussland – noe demonstrantene understreket at kan føre til at folk fryser i hjel på grensen ved å vinke med bannere laget av varmebeskyttende tepper.

Polske myndigheter forsvarer imidlertid piggtrådgjerdet som bygges mot Hviterussland og forteller at de planlegger å erstatte det med en “mer permanent sperring” som er kostnadsberegnet til nesten 3,5 milliarder kroner, men de unnlater å omtale det som en mur.

– Om det ikke var for gjerdet og det gode samarbeidet mellom soldater og grensevakter, ville vi ha hatt en migrasjonskrise som den i 2015, tvitrer forsvarsminister Mariusz Blaszczak.

Nylig vedtok landets nasjonalforsamling en lov som gir grensevaktene anledning til å tvinge flyktninger og migranter uten innreisetillatelse tilbake over grensen. Ifølge den nye loven kan Polen unnlate å behandle asylsøknader fra personer som har krysset grensen ulovlig.

Tusenvis av flyktninger og migranter, de fleste fra Midtøsten, har de siste månedene forsøkt å ta seg til Polen, Latvia og Litauen via Hviterussland. Mange bor i provisoriske teltleirer i ingenmannsland langs grensen, der polske myndigheter har stasjonert tusenvis av soldater og innført unntakstilstand. Det innebærer blant annet at hjelpeorganisasjoner og journalister nektes adgang til området.

