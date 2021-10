annonse

Abdullah Alsabeehg blir Oslos nye varaordfører med 15 stemmer, ifølge Avisa Oslo.

De andre kandidatene, Jon Reidar Øyan (40) og Line Oma (39), fikk henholdsvis seks og to stemmer fra den utvidede bystyregruppen til Oslo Arbeiderparti, skriver avisen.

Søndag kom nyheten om at et flertall på tre ønsket Øyan som varaordfører, mens de andre to ønsket Alsabeehg. Kort tid etter dette ble det klart at bystyrerepresentant Line Oma ville stille til kampvotering om vervet.

