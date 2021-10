annonse

Et bilde av Koranen plassert på kneet til en hinduistisk guddom ble spredd på sosiale medier og det utløste religiøs vold i Bangladesh.

Den påståtte vanhelligelsen av den muslimske hellige boken skal ha skjedd under en hinduistisk religiøs festival i forrige uke. To hinduistiske menn er rapportert drept, mer enn hundre personer er skadet og flere templer er vandalisert. Politiet i Bangladesh har arrestert minst 300 mistenkte, skriver Al Jazeera.

Politiet opplyser at rundt 200 personer slo og stakk ihjel et ledende medlem av tempelkomiteen i den sørlige byen Begumganj. De forberedte seg på å utføre de siste ritualene på den ti dager lange Durga Puja-festivalen.

At present Hindus are being attacked in Pirganj of Rangpur. Attacks on Hindus continue across the country. If this continues, it will be difficult for Hindus to survive in Bangladesh. pic.twitter.com/ilcSXgoRWn

