At Arbeiderpartiet ikke består av arbeidere lenger er ikke relevant for Dagsavisen politiske redaktør Lars West Johnsen.

Han er mer opptatt av at det fargerike Norge ikke reflekteres i den nye regjeringen.

– I Norge er det ifølge SSB én million innvandrere eller norskfødte barn av innvandrere. Svimlende få av dem er funnet verdig en plass i landets nye regjering. En regjering som springer ut av Arbeiderpartiet, landets tradisjonelt mest progressive parti, skriver han i Dagsavisen, og forteller om at 19 statsråder kom ut på Slottsplassen.

– Den kanskje sterkeste av alle de 19, er en kvinne. Hadia Tajik, landets nye arbeids- og sosialminister, er også den eneste ved kongens bord som har bakgrunn fra et annet land.

West Johnsen mener det er et utrolig avvisende signal å sende, ikke minst til innvandrerungdom, om at makten i Norge er etnisk norsk, hvit om du vil, og at veien dit er veldig lang. Det nye Norge, det mangfoldige, sammensatte og flerkulturelle landet, er ikke representert i regjeringen.

– Det er forstemmende, faktisk. Overraskende og utrolig. Prinsippløst og holdningsløst. Dette aspektet kan bare ikke ha blitt prioritert. Det er ikke prøvd hardt nok. Rekruttering av nordmenn med annen bakgrunn til de politiske partiene må være i krise, mener Dagsavisens redaktør, og sier det er et uttrykk for at Norge svikter i integreringen:

– Regjeringens sammensetning avdekker selvsagt et samfunnsproblem, frykter West Johnsen.

