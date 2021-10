annonse

Mange mener NRK nå har startet en ny kampanje for å få tilbake en islamist som reiste frivillig fra Norge for å tilslutte seg verdens farligste terrororganisasjon IS.

I januar 2020 gikk Frp ut av regjering etter at deres regjeringspartnere bestemte seg for å hente hjem en kvinne med norsk statsborgersskap til Norge. Kvinnen hadde tilsluttet seg terrorgruppen IS.

Regjeringen forsvarte sin beslutning med at hennes sønn hadde blitt syk. Etter at den syke sønnen kom tilbake til Norge, er det blitt lite skriverierer i mediene om hans helsetilstand.

På sosiale medier var mange rasende på norske medier for å lage mange reportasjer om kvinnen i forkant av at hun ble hentet til Norge. NRK sendte et TV-team til Syria, der kvinnen befant seg.

Mange reagerte på NRKs reportasje. Flere stusset på at IS-kvinnen klaget på vann og matmangel, mens hun hadde nylakkerte røde negler i NRK-intervjuet.

– Det er mangel på mat, vann og medisiner og barna hennes er syke, sønnen alvorlig syk. Men tydeligvis ikke mangel på skjønnhetssalonger. Mot slutten begynte hun a gråte og tok seg til ansiktet og avslørte flotte manikyrerte hender med klar rød neglelakk, skrev en person.

Men NRK tok ikke selvkritikk etter reportasjene.

– Flere IS-sympatiserende kvinner med norsk statsborgerskap har også reist til Syria. Noen av dem har fått barn. Nå som IS er på sterkt vikende front, er det høyaktuelt å undersøke og lage saker på hva som nå skjer med IS-medlemmer og sympatisører med norsk statsborgerskap, uttalte redaksjonssjef Arve Bartnes til Resett.

Tar avstand fra IS

Nå har NRK fokusert på en annen kvinne med norsk statsborgersskap som bor i Roj-leiren i Syria. Kvinnen har tidligere uttalt at hun ikke vil tilbake til Norge, men nå har NRK laget storsak at hun vil «hjem».

«En av de norske kvinnene som sluttet seg til IS for sju år siden, håper den nye regjeringen vil hjelpe henne hjem til Norge», skriver NRK.

Uttalelsen kommer få dager etter at Norge har skiftet regjering.

– Nå vil en langt mer moderat versjon av meg vende hjem. Når det gjelder IS’ ideologi, må jeg bare helt tydelig si fra om at den tar jeg avstand fra, sier kvinnen til NRK.

Pisket

Statskanalen har ikke intervjuet politikere som er skeptiske til at personer som frivillig har tilsluttet seg en terrororganisasjon, ønsker seg tilbake til Norge. De har kun intervjuet IS-kvinnen og hennes advokat.

Advokaten sier Norge har et «moralsk ansvar» å hente henne.

NRK har tidligere intervjuet IS-kvinner som forteller om hvordan de pisket andre kvinner hvis de gjorde noe galt, som for eksempel hadde på seg «sko med feil farge».

– Først pisket vi henne og sendte henne barbeint hjem. Så pisket vi mannen hennes, sa en av kvinnene i et intervju med NRK.

– Kampanje-journalistikk

På sosiale medier er folk rasende på NRK.

Mange mener de nå har startet ny kampanjejournalistikk for å få tilbake enda en IS-kvinne.

– Kampanje-journalistikken fra NRK har begynt. Norge er ikke hennes «hjem». Hun forlot Norge frivillig for å bli med i en barbarisk terrororganisasjon verden aldri før har sett. Hun har fraskrevet seg alle rettigheter dette landet ga henne, og hun må derfor ta konsekvensene. Sånn er livet, skriver en person.

– NRK må slutte å lage disse sakene om de “stakkars” IS-terroristene. Den som er med på leken må tåle steken, sa vi engang i tiden. Det gjelder også her. Det er synd at hun har en sønn, men det er ingen andre enn henne selv som har skyld i at sønnen nå lider. Det er ikke Norges problem. Det er hennes problem. NRK må slutte med disse sympatisakene, skrives det.

– Latterlig lav straff

Også Frps Erling Wiborg reagerer. Han skriver at Norge må si nei til å importere terrorister. Han viser til den første IS-kvinnen som kom tilbake til Norge, som han mener fikk «latterlig lav straff».

IS-kvinnen ble dømt til tre og et halvt års fengsel.

– NRK har intervjuet en en IS terrorist Aisha Shezadi Kausar som nå håper den nye regjeringen vil hente til Norge. Nå ser vi konsekvensene av at den forrige regjeringen hentet en IS terrorist til Norge i fjor. Hun fikk en latterlig lav straff som ikke er avskrekkende i det hele tatt. Derfor ønsker flere å bli hentet tilbake til Norge, skriver han og legger til:

– Personer som frivillig forlater Norge for å verve seg for en barbarisk terrororganisasjon har tatt et valg og må ta konsekvensene av det. Det er ikke norske skattebetalere sin jobb å hente de tilbake til Norge.

IS-kvinnen har uttalt til NRK at hun nå søker seg tilbake til Norge «på grunn av sønnen», og at hun egentlig gruer seg til å returnere til Norge.

