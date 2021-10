annonse

Hvor mye kjøtt spiser vi? Og er det sunt eller usunt? Her er tre ting du kanskje ikke visste om kjøtt.

MatPrat (Opplysningskontoret for egg og kjøtt), har foretatt en undersøkelse via YouGov for å finne ut av nordmenns holdninger til kjøtt og et sunt kosthold.

Myte 1: Vi spiser mye mer kjøtt enn kostrådene anbefaler

Halvparten av norske forbrukere tror vi spiser mye mer kjøtt i Norge enn kostrådene fra Helsedirektoratet anbefaler. Denne oppfatningen er enda vanligere blant de som bor i Oslo, hvor nær 6 av 10 tror kjøttinntaket er mye høyere enn anbefalt.

Fakta: På gjennomsnittsnivå er dette en myte. De siste tallene for kjøttforbruk i Norge fra 2019 viser at vi spiser i snitt 750 gram rødt kjøtt i uka. Det er på linje med kostrådene. Noen spiser imidlertid mer, mens andre spiser mindre enn dette gjennomsnittet.

Myte 2: Kostrådene anbefaler å spise veldig lite rødt kjøtt

58 % tror at kostrådenes anbefalinger for rødt kjøtt er mindre enn hva som faktisk er tilfelle. 47 % svarer at de tror kostrådene anbefaler maksimalt én middag i uka med rødt kjøtt, mens 11 % tror det er enda mindre.

Fakta: Dette er en myte. Kostrådene gir rom for å spise inntil 700-750 gram rødt kjøtt (rå vare) i uka. Dette tilsvarer 3 middager med rødt kjøtt i uka og litt kjøttpålegg.

Myte 3: Kjøtt er ikke del av et sunt kosthold

Bare 37 % mener at rødt kjøtt er en del av et sunt kosthold, mens tallet for bearbeidet kjøtt er 10 %.

Fakta: Rødt kjøtt bidrar med flere næringsstoffer som kroppen trenger, som høykvalitetsproteiner, flere B-vitaminer, sink og jern, og er en del av et sunt og variert kosthold. Kostrådene anbefaler oss å begrense inntaket av bearbeidet kjøtt, likevel er det rom for litt av dette i kosten også. Det er helheten av kostholdet som teller for helsa vår. Det betyr at vi først og fremst bør velge rent kjøtt når vi spiser kjøtt, og at vi ellers har et variert kosthold med mye grønt og grovt.

Fakta om kjøtt og forbruk

Dette sier Helsedirektoratets kostråd: “Velg magert kjøtt og magre kjøttprodukter. Begrens mengden bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt” :

Velg hvitt kjøtt, rent kjøtt og magre kjøttprodukter med lite salt.

Begrens mengden rødt kjøtt, både rent og bearbeidet, til 500 gram spiseferdig vare per uke. Denne mengden tilsvarer 700-750 gram rå vare. Rødt kjøtt er definert som svin, storfe, sau/lam og geit.

For hvitt kjøtt er det ingen mengdeanbefaling. Kylling, kalkun og høns regnes som hvitt kjøtt.

Bearbeidet kjøtt er kjøttprodukter som er røkt, saltet eller konservert med nitrat eller nitritt.

Kjøttforbruk i Norge

Forbrukstallene viser til “beregnet reelt forbruk” som angir mengde kjøtt i rå vare. Tallene er basert på matforsyningsstatistikk og korrigert for bein og andre ikke-spiselige deler av dyret, samt svinn i ulike ledd av verdikjeden.

Kilde: Animalia, Kjøttets tilstand 2020

