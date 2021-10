annonse

Mener FrP ikke lever opp til sitt liberalistiske ståsted.

– Vi ønsker ikke å vikle oss inn i debatten som flere sentrale FrP-politikere legger opp til med ønsker om forbud mot bønnerop. Men det er litt merkelig hvordan det «liberalistiske» partiet, som hevder seg som forkjemper for friheter for folk flest, igjen og igjen er imot slik frihet, når de som rammes er svake grupper i samfunnet, i dette tilfellet Drammens muslimske minoritet, skriver Shoaib Sultan og Senaid Kobilica i Dagbladet.

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg (FrP) sa til Resett at planene er helt uakseptable.

– Fjell er et område med en høy innvandrerandel, og mange av beboerne har trolig flyktet fra religiøse ekstremister som Taliban eller islamsk stat. Disse skal få slippe å høre bønnerop i offentligheten nå som de har kommet til Norge.

Shoaib Sultan sitter i bystyre i Oslo for MDG og tidligere vært rådgiver i Antirasistisk senter. Senaid Kobilica er imam og leder for Muslimsk Dialognettverk (MDN). De hevder at FrP er hyklere:

– Ikke at det er noe nytt, partiet har flere ganger tilkjennegjort dette noe hyklerske standpunktet. Men i et samfunn med flere høyreekstreme terrorangrep og yrende hat mot muslimer, er det merkelig at ikke sentrale politikere er mer gjennomtenkte før de går ut med den typen utspill, sier de, og legger til dette:

– For vi vet hva som skjer i kommentarfelt og på sosiale medier, det koker opp til et islamofobisk og rasistisk gjørmebad. Så kan partiet i etterkant toe sine hender og i tillegg hevde seg forsøkt kneblet hvis noen skulle bruke sin ytringsfrihet til å kritisere dem.

Sultan har tidligere vært leder av Islamsk Råd Norge (IRN), han og leder for Muslimsk Dialognettverk mener at bønnerop kan være en viktig markør for muslimene for å føle stolthet, og tilhørighet.

– Når FrP roper om særkrav hver gang en muslim ønsker noe, så undergraver de demokratiet. For da kritiserer de og forsøker å frata muslimer muligheten til å delta i det frie demokratiske ordskiftet slik alle andre gjør.

