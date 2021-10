annonse

Vårt Land skriver at en tidligere leder i Human-Etisk Forbund mener ingen trossamfunn bør få «støye» i offentligheten når de kaller inn til gudstjeneste og bønn.

Det er oppstyret om de varslede bønneropene fra en moské på Fjell i Drammmen som har aktualisert debatten.

I Norge er det nå kommet 200 moskeer, men ingen har ennå begynt å rope ut innkallinger til bønn annet enn innendørs.

– Det er to minutter, så jeg ser ikke på det som et stort problem. Når isbilen kjører i gatene, ringer det hele tiden, og vi har ikke noe imot det, sa Nasir Gondal, styremedlem i Fjell moské.

Drammens Tidendes redaktør Espen Sandli kunne fortelle at kommentarfeltet hadde «eksplodert» denne uken, i etterkant av at planene om å utrede bønnerop ble kjent.

– Mange av ytringene mot menigheten egner seg dessverre ikke i det offentlige rom, skrev redaktøren.

Han påpeker samtidig at menighetens ønske om bønnerop kan tolkes som en demonstrasjon og et ønske om å provosere.

Moskeen endte med å utsette planene.

Men mange har satt parallell til kirkeklokkene som ringer i Norge på søndagene, og ved andre markeringer.

– Hvis kirken skal ha rett til å kalle inn til gudstjenester med kirkeklokker, må også moskeene få lov til å ha sine bønnerop. sier Tom Hedalen, tidligere sentralstyreleder i Human-Etisk Forbund (HEF) og tidligere leder i Drammen Venstre.

Men han skisserer også en annen løsning:

– En annen løsning er å gå den motsatte veien: Kutt ut rettigheten for alle trossamfunn, sier han til Vårt Land.

Muslimske bønnerop er «splittende, sjenerende og fremmedgjørende for en stor del av befolkningen», heter det i et digitalt opprop som Jon Helgheim startet og som nå teller over 10.000 underskrifter.

Men Helgheim mente kirkens bruk av kirkeklokker «er noe vi har lange tradisjoner for». Kirkeklokker har dessuten ikke noe forkynnende budskap, mente han.

Partifelle og stortingsrepresentant Erlend Wiborg er enig:

– Det er naturlig at kirkeklokkene står i en særstilling i Norge. FrP har tatt et prinsipielt valg om å ville forby offentlige bønnerop og liknende innkallinger til bønn som bryter med norsk tradisjon, sa han til Resett.

– Ikke nødvendig å ringe med kirkeklokkene

Tom Hedalen mener likebehandling av livssyn et grunnleggende prinsipp i et mangfoldig samfunn, men det betyr ikke nødvendigvis at alle skal få samme rettigheter. «Det kan også bety at noen må oppgi tidligere rettigheter som ikke lengre er aktuelle, for eksempel klokkeringing hver søndag formiddag», skrev han i et innlegg på Facebook i helgen.

– Hvorfor mener du klokkeringing ikke er en aktuell rettighet for Den norske kirke lengre? spør Vårt Land.

– Det er ikke lengre nødvendig å ringe med kirkeklokkene. De kan heller kalle inn til gudstjeneste via en app eller sende ut en sms, slik flere moskeer kaller inn til bønn i dag. Jeg tror også at de fleste vet at det er gudstjeneste søndag klokka 11. Til og med jeg som aldri går i kirken vet det, sier Hedalen.

– Er klangen fra kirkeklokkene så støyende at du anser det som nødvendig å sette ned foten for praksisen?

– Generelt ikke, men jeg kjenner jo folk som bor ved siden av Bragernes kirke i Drammen og som synes dette er krevende. Støy fra kirkeklokker er ingen ukjent problemstilling.

