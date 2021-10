annonse

Ungdommer skyter andre ungdommer i Oslo. Drapene minner om henrettelser.

– Men det slår aldri feil: Straks journalister, akademikere eller politikere skal identifisere selve årsaken til vold og drap blant unge, blir gjerningsmennene merkelig fjerne og handlingene nærmest uforståelige, skriver Kjetil Rolness i Aftenposten, og kommer med noen eksempler:

– Oslo som delt by. Klassemessig og etnisk. «Det er langt flere i øst som lever i fattigdom, bor trangt og ikke fullfører videregående skole.» Rolness spør om hvor mye klokere blir vi? Han sier at mange kriminelle har vokst opp med «levekårsutfordringer». Men de fleste med en slik bakgrunn blir ikke kriminelle.

– Og det gir lite mening å si at noen stjeler fordi de mislykkes på skolen, brenner biler fordi de «ikke har noe å drive med», eller begår drap fordi de bor trangt.

Sosial utsatthet forklarer 3–4 prosent av variasjonen i kriminalitet, mens personlig moral og selvkontroll, samt de miljøer man deltar i, forklarer rundt 60 prosent, skriver Rolness.

– Personlig moral! Når hørte du dét begrepet sist? Det var neppe fra en forsker.

Professor i kriminologi Per-Olof Wikström skriver at: «Mennesker begår ganske enkelt lovbrudd fordi de finner det akseptabelt i den situasjonen de befinner seg i, eller fordi de ikke kan motstå et ytre press, for eksempel fra kameratene, på grunn av dårlig selvkontroll.»

Wikström mener ikke at kriminelle mangler moral. De har bare andre oppfatninger av rett og galt. Normer utvikles tidlig i livet i møte med andre mennesker – foreldre, lærere, andre barn og voksne. Dette avgjør din tilbøyelighet til lovbrudd. Deretter kommer det an på hvor eksponert du blir for miljøer med sine egne regler.

– Rekordmange saker henlagt av politiet i fjor på grunn av manglende kapasitet, særlig i Oslo. Og stadig flere lovbrudd begått av 14-åringer. Det pleide å være alderstrinnet som er mest siktet for tyverier og skadeverk, gjerne av mindre grov art. Nå er 14-åringene verstingene – også når det gjelder vold, mishandling og – seksuallovbrudd, skriver Rolness, og tilføyer:

– Det kan bli spennende å se hva de driver det til som voksne.

