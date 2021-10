annonse

Nå har Kristoffer Tyssøy Høisæther gått til søksmål mot UiB etter å ha fått medhold i Felles klagenemd på at han ikke var uskikket til lektoryrket.

Det er universitetsavisa Khrono som melder dette. Avisen skriver at Resett plasserer seg selv «tydelig» på «ytterste høyre» i politikken.

Fakta: I en rekke lærer- og helse- og sosialfagutdanninger blir studentenes skikkethet vurdert. Vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket for yrket.

Våren 2018 leverte Høisæther masteroppgave i historie. Der analyserte han hvordan middelalderen ble fremstilt i ni lærebøker som benyttes i grunnskolen og videregående skole i Norge etter Kunnskapsløftet. I januar 2019 ble en kronikk av ham pluss et intervju publisert i Resett om masteroppgaven. [red. anm. begge artikler, pluss en annen som omtalte ham, er fjernet etter anmodning fra Høisæther selv].

Intervjuet han gjorde med Vårt Land i mars 2019 er imidlertid fortsatt tilgjengelig.

– Jeg fant en dobbeltstandard i måten man omtaler islamsk middelalder og europeisk middelalder på, sa Høisæther.

«Etter å ha lest gjennom lærebøkene kan det virke som vestlig historie er åpen for fremheving av problematiske historiske hendelser, kritikk og fordømmelse, men slike fremhevinger av problematiske hendelser, kritikk og fordømmelse ikke opptrer i den delen av boken som omhandler den islamske verdens historie,» skrev han i konklusjonen.

Ifølge Høisæther maler lærebøkene «et bilde av et religiøst intolerant Europa med forfølgelser av annerledestroende, mens situasjonen i den islamske verden fremstilles som dens rake motsetning med religiøs pluralisme, toleranse og samarbeid».

Høisæther fortalte VL at han hadde møtt motstand fra enkelte professorer.

Og motstanden bredt om seg. Angivelig skal det ha vært varslet om «samarbeidsproblemer» med andre studenter høsten 2018 da Høisæther hadde begynt på studiet i praktisk pedagogikk (PPU) ved Universitetet i Bergen (UiB).

— Å la seg intervjue av Resett viser svært dårlig dømmekraft, heter det i en melding fra en ansatt ved UiB som kom sammen med en såkalt skikketmelding mot Høisæther våren 2019.

— Det var et møte etter første praksisperiode, bekrefter Høisæther til Khrono.

Denne praksisperioden fikk han godkjent.

Våren 2019 kom det også inn en «tvilsmelding» om skikkethet fra en medstudent. Der ble det påstått samarbeidsproblemer og at Høisæther hadde «ekstreme synspunkt på innvandring og framande kulturar».

Høisæther bekrefter samarbeidsproblemer med de andre på gruppen han var en del av.

— Jeg finne en e-post frå en medstudent der det stod «Dø Kristoffer». Jeg varslet Universitetet i Bergen om dette, men de gjorde ikke noe mer med det, sier Høisæther.

Det ble opprettet en Facebook-side som var driftet av de tillitsvalgte studentene.

— Her ble jeg hengt ut etter intervjuet i Resett, sier Høisæther.

UiB si skikkethetsnemd konkluderte i august 2019 med at Høisæther var uskikket for læreryrket. I saksutgreiingen hevder de at de ikke har sett på det politiske ståstedet hans.

«Slik saken er opplyst, mener klagenemnda at det er tilstrekkelig godtgjort at studenten vil kunne utgjøre en mulig fare for elevers og kollegaers psykiske helse og rettigheter, og viser til at hans manglende samarbeidsevner i rollen som lærer og evne til å lede læringsprosesser i samsvar med læringsmål, vil kunne sette elevers og andres rett til et trygt lærings- og arbeidsmiljø i fare», heter det.

Felles klagenemnd: Må få ekstra oppfølging

Høisæther klaget saken videre inn til Felles klagenemnd, som ikke er enige med UiB.

De skriver ifølge Khrono at det har vært gliding i fokus under saksgangen der det etterhvert ble mindre vekt på Høisæthers ytringer, og mer på manglende faglige prestasjoner. Men det siste kan skyldes samarbeidsproblemer, mener klagenemnda, og viser til hets og mobbing:

«Det er dermed nærliggende at samarbeidsproblematikken skyldes en kombinasjon av flere omstendigheter, også forhold som ikke kan legges klageren til last».

Høisæther er ikke uskikket, er konklusjonen, men han må få ekstra oppfølging.

Nå krever Høisæther erstatning fra UiB.

— Jeg mener jeg har krav på kompensasjon for to års tapt arbeidsinntekt, sier Kristoffer Tyssøy Høisæther.

Nå møter Høisæther Universitetet i Bergen i retten i mars neste år.

Tapt arbeidsinntekt for en lektor i to år er over en million kroner, sier han. I mellomtiden har han tatt strøjobber

— UiB har ikke vist fnugg av vilje til å beklage noe, sier Høisæther.

Saken til Høisæther er den andre saken som til nå er kjent hvor en universitetstilknyttet person endre med å bli faglig avskiltet etter å ha blitt intervjuet av Resett. Den første saken gjelder førsteamanuensis Øyvind Eikrem som ble avskjediget av NTNU i 2021 etter et intervju med Resett i 2018. Saken er fortsatt ikke avgjort og kan ende i rettsvesenet.

