Finansminister Trygve Slagsvold Vedum lover at regjeringen vil «sette på bremsen med full kraft» for å stanse utviklingen i statlige lederlønninger.

Dagbladet Børsen har gransket statsbudsjettet, og kartlagt statlige lederlønninger. Det fremgår av tallene at toppene i staten har fått en kraftig økning i lønn fra 2019 til 2020, og mye mer enn det den jevne lønnsmottaker måtte nøye seg med.

Nå lover Sp-leder og landets nye finansminister, Trygve Slagsvold Vedum, at den ferske regjeringen skal starte arbeidet med å stanse denne utviklingen allerede i år.

Vedum understreker overfor Børsen at dette gjelder ansatte i det statlige tariffområdet, altså etater som Nav, skatteetaten, forsvaret og politi- og lensmannsetaten, men ikke heleide, statlige selskaper.

– Det er viktig for oss å klare å snu den utviklingen. Det må vi gjøre for å unngå at det blir en «lønnsadel» i statlige selskaper, sier Vedum til Børsen.

– Dette arbeidet må begynne med en gang, altså må det begynne i 2022.

Vil ikke love frys

Terje Aasland (Ap) sier til Børsen at han skjønner godt at lederlønningene skaper reaksjoner. Han lover at regjeringen skal ta tak i de økende lederlønningene i staten. Han kan ikke garantere at det blir aktuelt å fryse lønningene.

– Vi sier veldig tydelig at vi skal sikre at lederlønnsutviklingen i offentlig sektor ikke skal overskride det som er utviklingen i resten av samfunnet. Det er en sterk forpliktelse. Så skal ikke jeg forskuttere hvordan regjeringen og den nye næringsministeren vil gjøre det, men det er helt klart at det må en annen tilnærming til det fra eiersiden, sier Aasland.

