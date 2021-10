annonse

Den nye regjeringen vil i utgangspunktet ikke hente hjem folk som drar ut av Norge som fremmedkrigere. Det opplyser utenriksminister Anniken Huitfeldt.

– Som en generell grunnholdning så henter vi ikke hjem de som har reist ut som fremmedkrigere. Alle har jo rett til å be om konsulær bistand, men jeg kan ikke kommentere situasjonen ut over det, sier den ferske utenriksministeren Anniken Huitfeldt (Ap) til NRK.

Terrorsiktede Aisha Shazadi Kausar sa mandag til statskanalen at hun setter sin lit til at en ny regjering vil hente henne og sønnen fra Syria til Norge.

Kausar er en av to norske IS-kvinner som formelt har bedt om bistand til å komme hjem.

Huitfeldt vedgår at at alle norske borgere har rett på individuell behandling dersom de ber om konsulær bistand.

– Vil dere ta kvinnene hjem hvis det er en forutsetning for å få barna hjem?

– Vi er selvfølgelig veldig bekymret for barna. Vi følger situasjonen nøye, svarer Huitfeldt.

Skuffet

Redd Barna uttrykker skuffelse over uttalelsen fra Huitfeldt. De mener det er et svik mot barna dersom de ikke hentes hjem til Norge.

– Norge har en klar moralsk og juridisk forpliktelse til å hente hjem barna sammen med mødrene sine, slik at barna kan få den oppfølgingen de har behov for, samtidig som at mødrene blir straffeforfulgt her, sier Gunvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna.

