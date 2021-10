annonse

Storbritannias statsminister Boris Johnson la frem en storstilt plan for «grønn omstilling» i dag.

Man skal søke alternativer til kull, olje, gass og bensin i alle områder av den britiske økonomien, fra industri og transport til oppvarming av britiske hjem, melder NTB.

Bruken av fossilt drivstoff i el-sektoren skal avvikles innen 2035 til fordel for strøm fra atomkraftverk, havvind og hydrogen. Johnson ber om store utenlandske investeringer til «grønne prosjekter» for å nå disse målene. Blant avtalene som er inngått, er et partnerskap med Bill Gates-stiftelsen til en verdi av 200 millioner pund for «grønne investeringer» i privatsektoren.

Planen, som er på 368 sider, går inn for å subsidiere husholdninger for å bytte ut varmtvannsberedere som drives med gass, samt bruke flere milliarder til elbiler og ladestasjoner.

