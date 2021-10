annonse

Til tross for ekstrempriser og lite vann, har eksporten gått for fullt.

Statnett oppjusterte for tre uker siden farenivået i Sør- og Vestlandet fra grønt til gult nivå, for første gang siden 2013. Det innebærer at det er opp mot 20 prosent risiko for strømrasjonering. Årsaken er at det er svært lite vann i magasinene.

Nylig ble også strømnettet i Norge og Storbritannia koblet sammen, da Statnett åpnet den nye strømkabelen North Sea Link. Til å begynne med har man kun åpnet for å sende halvparten av kabelens kapasitet, 700 MW. Imidlertid regner man med at kapasiteten vil dobles før jul.

Siden åpning har man kjørt på med maksimal tilgjengelig kapasitet, altså 700 MW. Det er bare i noen timer at eksporten ikke har pågått for full maskin. Så langt er det ikke importert strøm fra Storbritannia til Norge. Dette skriver Nettavisen.

Det fremgår av tall fra Statnett at strømkabelen i forrige uke sto for 40 prosent av norsk nettoeksport av strøm. Eksporten gikk også for fullt da Norge mandag morgen opplevde ekstrempriser på strøm – og vil fortsette tirsdag.

Frykter for vinteren

Direktør for energihandel i Akershus Energi, Sigvald Maldal, sier til nettstedet Europower at Norge nå bør holde tilbake på krafteksporten. Han frykter også enda høyere strømpriser til vinteren.

– Det er kommet en del vann i det siste, men det er en svak ressurs å gå inn i vinteren med. Blir Tyskland og England liggende på det nivået de har nå og gassprisene ikke kommer særlig ned, vil det bli vanskelig å få prisene langt nok ned. Da har man ikke vann nok til å eksportere gjennom hele vinteren, sier han.

Mener kabel er fornuftig

Kommunikasjonssjef Christer Gilje sier til Nettavisen at åpningen av strømkabelen har vært fornuftig.

– Vi ser så at nettoeksporten fra Norge i forrige uke var lavere enn den har vært hittil i år, også mens prisene har vært høye. Det er altså ikke høyere netto eksport med en ny kabel til England enn før den kom i drift, men vi ser at hele 40 prosent av den eksporten gikk til britene i forrige uke. Dette understreker det vi har sagt om å innføre en ny kabel: Det betyr ikke at vi eksporterer mer samlet sett, men at kraftflyten endres, sier Gilje.

Han understreker også at Norge vil tjene gått på det han kaller «flaskehalsinntekter», fordi prisene i Storbritannia som regel er langt høyere enn i Norge. Dette kan komme norske strømkunder til gode, fastslår han.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) sa i Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen at man ikke kan gjøre noe med eksporten som nå pågår.

