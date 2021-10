annonse

Hva koster det å bake brød, vaske klær eller lade elbilen med en strømpris på rundt 2 kroner per kilowattime (kWh)? Energirådgiver Trond Paasche i Enova svarer.

Dusj: 11,20 kroner

Med vanlig dusjhode (16 liter per minutt) i ti minutter går det med 5,6 kwh.

– Skifter man ut dusjhodet med en sparedusj, så kan man halvere kostnadene per dusj, sier Paasche.

Vaskemaskin: 1 krone

En 40 graders vask utgjør et strømforbruk på 0,5 kWh som medfører en strømkostnad på 1 krone per vask. En 60 graders vask utgjør et strømforbruk på 1 kWh, altså 2 kroner per vask.

Tørketrommel: 6 kroner

Strømforbruket for en standard tørketrommel er på 3 kWh per tørk som medfører en kostnad på 6 kroner per tørk.

– Vi anbefaler derfor å henge opp klær til tørk hvis det er mulig, sier energirådgiveren.

De mest moderne og dyreste tørketromlene med innebygget varmepumpe har et strømforbruk på 1 kWh som utgjør en kostnad på 2 kroner per tørk.

Oppvaskmaskin: 2 kroner

Her er strømforbruket cirka 1 kWh per vask som utgjør en kostnad på 2 kroner per vask. Det anbefales å fylle oppvaskmaskinen før vasking for å redusere antall ganger vask.

– Mange tror at det vil lønne seg å vaske for hånd, men det er ikke tilfelle. Oppvaskmaskinen er konstruert for å bruke minimalt med vann, og det er oppvarming av vann som utgjør det største energibruket.

– Vasker vi samme mengde kopper, kar, glass og bestikk for hånd bruker vi atskillig mer varmtvann enn det vannet som oppvaskmaskinen varmer opp, sier Paasche.

Steke brød: 4 kroner

Svaret baserer seg på informasjon fra Framtiden i våre hender og en svensk undersøkelse, der det heter at det går med 2 kWh til å steke et brød.

– Ved bruk av varmluft så reduseres ofte temperaturen i ovnen. Dette vil medføre et redusert strømforbruk, men ikke mye.

TV: 20–30 øre per time

En ny flatskjerm på 65 tommer har et strømforbruk på 100–150 Watt. Det betyr en kostnad på 20 til 30 øre per time i strømforbruk.

Støvsuge i 10 minutter: 30 øre

Her er svaret avhengig av alder og effekt på støvsugeren.

Eldre støvsugere har gjerne en makseffekt på over 2 kW og bruker 0,33 kWh på ti minutter. Da koster det 67 øre å støvsuge i ti minutter. Nye støvsugere har maks 0,9 kW effekt og kostnaden blir da 30 øre.

Oppvarming

Strøm til oppvarming utgjør gjerne 40 til 70 prosent av det totale energiforbruket i en husstand. Boligens tekniske stand påvirker energibehovet.

– En tommelfingerregel er at for hver grad man kan senke temperaturen i boligen, reduseres energibehovet til romoppvarming med cirka 5 prosent, sier Paasche.

– En bolig med et årlig energibruk på 25.000 kWh, der 60 går til oppvarming, vil spare 750 kWh i året for hver grad vi kan redusere romtemperaturen. Dette utgjør en redusert strømregning på 1.500 kroner per grad lavere temperatur.

Lade elbil: 4 kroner per mil

Kjørelengde per dag og utetemperatur avgjør hvor mye strøm elbilen bruker per kilometer.

En Nissan Leaf med 40 kWh batteri bruker 2 kWh per mil med en utetemperatur på -3 til -7 grader, ifølge en Nettavisen-artikkel fra 2018.

Forutsatt vinterkjøring, og at det ikke er energitap under lading, så koster det 4 kroner per mil å lade Nissan Leaf. I sommerhalvåret er strømforbruket en del lavere, ifølge Enova-rådgiveren.

