Mann gikk til angrep på ambulansepersonell og forsøkte å kapre biler i Moss.

En person gikk til angrep på ambulansepersonell i Moss klokken 15.49 i dag.

Etterpå forsøkte han å kjøre av gårde med ambulansen, uten å lykkes, men han kom seg først unna gjerningsstedet og politiet begynte jakten på mannen.

– Vedkommende forsøkte like etter å «tilrane» seg passerende biler, skrev Øst politidistrikt på Twitter, som samtidig ba disse bilistene ringe dem på 649 99 130.

– Vi fikk melding om hendelsen etter at en ambulanse, på oppdrag, meldte at de ble angrepet. I utgangspunktet fikk helsepersonellet beskjed om at mannen var bevisstløs, det var han da ikke, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt til NTB.

– Vi fikk til slutt pågrepet vedkommende. Han var særdeles aggressiv og det endte i et basketak mellom han og politiet. Nå sitter han i arrest og det vil bli opprettet sak for en rekke forhold, blant annet for vold mot helsepersonell og politi, sier Aas som presiserer at ingen ble skadd i hendelsen.

Mannen i 30-årene er en kjenning av politiet.

