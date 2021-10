annonse

Den republikanskstyrte delstaten Texas har vedtatt en endring av valgkretsene som kan sikre dem seier i 24 av 38 kongressdistrikt.

Texas er en folkerik delstat med 30 millioner innbyggere og spiller derfor en viktig rolle under presidentvalg i USA, skriver NTB.

Den republikanske guvernøren Greg Abbot har vetomakt over endringene, men ventes å støtte dem. Republikanerne kontrollerer begge kamrene i den lovgivende forsamlingen i Texas, noe som gir dem nesten full kontroll.

Hvite i mindretall

Endringene innebærer blant annet at antall seter i delstatsforsamlingen som representerer kretser der den voksende latino-befolkningen er i flertall, reduseres fra åtte til syv.

Demokratene sier endringene vil føre til svekket minoritetsrepresentasjon og favorisere de som allerede har makten. De anklager republikanerne for ikke å legge til noen nye distrikter der den spansktalende befolkningen er i flertall.

Republikanerne mener de følger loven om stemmerett, «The Voting Rights Act», som ble undertegnet av president Lyndon B. Johnson i 1965 og forbyr rasediskriminering i valg. De mener videre at lovendringer er nødvendig for å øke sikkerheten og redusere faren for valgfusk.

Det er ikke grunnlovsstridig å opprette valgkretser som gir politiske fordeler, opplyser Fox News og NTB.

Svarte eller spansktalende velgere utgjør nå over 50 prosent av Texas’ stemmeberettigede, og 90 prosent av delstatens nyinnflyttede de siste ti årene har minoritetsbakgrunn.

Valgsikkerhet

Tidligere i høst vedtok Texas flere andre lovendringer som de mener vil redusere faren for valgfusk. Blant annet vil døgnåpne valglokaler med drive-in forsvinne, valgobservatører gis mer makt og det kuttes i tiden man kan stemme på søndager.

Kritikere hevder at endringene i praksis betyr innstramninger i stemmeretten som vil ramme befolkningen skjevt. Flere organisasjoner har gått til sak, og Demokratene har kjempet innbitt mot endringene. I sommer forlot over 50 av Demokratenes folkevalgte delstaten for at delstatsforsamlingen ikke skulle regnes som beslutningsdyktig.

Det republikanske partiet har drevet frem endringene i kjølvannet av tidligere president Donald Trumps påstander om valgfusk. Til sammen har 18 delstater gjort endringer i valglovene som vil øke valgsikkerheten.

