Etter mordene på Kongsberg har media svømt over av saker som omtaler gjerningspersonen på den ene og den andre måten.

Dominerende i kommentarfeltene i Resett og Document er gjennomgående at han er muslim. Etter at politiet gikk ut og sådde tvil om han egentlig var muslim, har det gjallet et gjennomgående ekko i begge kamre som ikke kan tolkes på en annen måte at logikk og fornuftig resonnement har forlatt den siden av debatten.

Hva er det de ikke klarer å se som ellers vanlige mennesker så klart innser?

La oss ta en sammenligning:

Durek Verrett gikk ut og sa at han ikke er et vanlig menneske, men en av reptil og Andromeda. Andromeda stammer fra Gresk mytologi. Noe de aller aller fleste av oss avfeier i beste fall som idioti eller på kanten av galskap. En rimelig enkel konklusjon. Fyren har ikke beina helt på jorden. I så måte passer han og Märtha godt sammen, siden hun ser engler (men det er en annen diskusjon).

Om nå gjerningsmannen på Kongsberg hadde sagt han var et reptil, kunne politiet raskt trukket konklusjonen: Fyren er kokko.

Men når han påstår han er muslim og de i ettertid finner ut at han allikevel er kokko og ser brister i hans måte å argumentere for at han er muslim, da kommer den logiske konklusjonen at dette ikke er en reell konvertering til islam.

Jeg betviler sterkt at politiet uttaler seg som de gjør for å verne om muslimer. Det er nok en helt enkel logisk konklusjon som ligger bak en slik slutning.

Det krever ikke mer enn litt bruk av de små grå for å se dette.

