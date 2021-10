annonse

annonse

Filip August Bendi ble i dag kåret til Årets Kokk 2021. Han blir dermed også Norges kandidat til verdens mest prestisjefylte kokkekonkurranse – Bocuse d’Or 2022 og 2023.

Totalt kjempet fem kokker om tittelen på Vulkan Arena i Oslo i kveld.

Filip August Bendi, som gikk av med seieren, er 32 år og kommer fra Sandnes. Han jobber til daglig som kreativ utvikler for Thon Hotels, med base på Hotel Bristol i Oslo.

annonse

Andreplassen gikk til 29 år gamle Håkon Solbakk fra Nærøysteine i Nord-Trøndelag. Solbakk jobber som kjøkkensjef på Speilsalen i Trondheim.

Vinneren av Årets unge kokk 2021 ble 24 år gamle Andrea Svendsen. Hun jobber som kokk ved Bula Neobistro i Trondheim.

Bocuse d’Or-konkurransen ble første gang arrangert i 1987 av den franske kokken Paul Bocuse, som konkurransen er oppkalt etter. Den regnes som verdens mest prestisjefylte konkurranse i individuell kokkekunst, omtalt som uoffisielt kokke-VM.

annonse

Filip August Bendi, er 32 år og fra Sandnes. Han jobber som kreativ utvikler for Thon Hotels, med base på Hotel Bristol. Han gikk læretiden på Tango i Stavanger, og har jobbet på anerkjente restauranter i København, Stockholm og New York. I 2015 begynte han som kjøkkensjef for NB Sørensen Annen Etage i Stavanger. Han var med i NM for lærlinger i 2007 og 2008, og har deltatt i Bocuse d’Or som commisen til Gunnar Hvarnes i 2010 og 2011. Han ble medlem av kokkelandslaget i 2015, deltok i NM i 2018, og var kandidat i Årets kokk i 2017 og 2019.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474