Det som undrer meg med den nye Støre-regjeringen, som har vært skråsikre under valgkampen i sin kritikk av Solberg-regjeringen, er at de nå plutselig ikke vet hvor skoen trykker, og skal utrede all verdens ting før de går til handling.

I valgkampen lovet de gull og grønne skoger. I Hurdalserklæringen loves det oss at det blir dyrere elbil, dyrere bensin og diesel, svekket vern av natur, skyting av rovdyr, nedleggelse av Ullevål sykehus, kunnskap i skolen svekkes, og vi får høyere skatter, for å nevne noe.

Kanskje vil regjeringen møte seg oftere i døren etter valget, og at de blir «tatt med buksa nede»

Apropos underbukse; vi husker da tidligere statsminister Per Borten ble tatt bilde av i underbuksa. Han hadde neppe kledd av seg før journalisten kom. Han jobbet på gården, og det var varmt.

Vi får håpe på at ingen blir tatt med underbuksa nede av de nye statsrådene i hvert fall, for et sted går grensen for sømmelighet. At det kan gå heftig for seg når Senterpartiet fester og er på hyttetur har vi hørt og lest. Vi minnes hytteturen til senterpartikammeratene i Åre i Sverige i 2016, der en melding ble sendt til Liv Signe Navarseter nattestid. Meldingen lød som følger: «Vi har lyst på f…a de».

Meldingen ble sendt fra en fest der flere profilerte partikolleger, som i dag figurerer i Støre-regjeringen, var tilstede.

Partiet har ennå ikke kommet til bunns i hvem som skrev den skandaløse meldingen.

Heller ikke Arbeiderpartiet går fri når det gjelder festkultur. Vi har friskt i minne varslingene som partiet har vært gjennom. Partiet vil ikke høre på dette øret i dag.

Så må man ikke glemme sosialisten statsminister Jonas Gahr Støre, med sin velfylte bankkonto som for lengst har passert 120 millioner kroner. Statsministeren som sier at «nå er det vanlige folks tur». Han bor i sin enebolig på beste vestkant i Oslo, ferierer på sitt flotte landsted med brygge og strandlinje på Sørlandet. Vet han da hvor skoen til vanlige folk trykker? Folket har talt, og folket valgt ham til statsminister, så da får også folket ta konsekvensene av sine valg.

Jeg skal innrømme at jeg til tider har gjort det jeg kan for å betale minst mulig i skatt, men det er jeg sikkert ikke alene om. Heller tvert om. Det virker som om de aller fleste tenker slik, både stortingsrepresentanter og de som vrir seg som åler for å unngå skatt. Det er ingen god strategi, hverken for finansminister Trygge Slagsvold Vedum eller for fellesskapet. Vi må ikke glemme at skatten kommer oss alle til gode. Da må det være godt for finansministeren og ha Rødt og SV i ryggen – for de vokter oss som ulver.

Den nye næringsministeren Jan Christian Vestre virker frisk. Jeg ble helt svimmel da han snakket på NRK Debatten. Der gikk det på både inn- og utpust. Det må skje mye inne i hodet på den karen, når det som kommer ut aldri stopper. Han høres ut som en fin fyr med gode tanker, men jeg klarer ikke å ta inn alt. Man må få næringspolitikken inn med små doser.

Justisminister Emilie Enger Mehl, også tidligere Reality-deltaker på «Anno» på NRK, og «Kompani Lauritzen» på TV 2, må sikkert ta fram sine ferdigheter derifra. Det er bra med ungdommelig pågangsmot. Lykke til Støre. Husk at det er bare gamle menn som går med hendene på ryggen når de spekulerer og grubler.

