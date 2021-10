annonse

Sirajuddin Haqqani ble kjent i Norge i forbindelse med et terrorangrep hvor terrorister fra Taliban gikk til angrep med granater og skytevåpen på Serena Hotell 14. januar 2008.

En norsk delegasjon, under utenriksminister Jonas Gahr Støre, var på hotellet under angrepet. Journalist Carsten Thomassen ble drept under angrepet.

Dagen etter angrepet på Serena Hotell offentliggjorde Afghanistans etterretningstjeneste bilder og navn på personer de hevdet stod bak angrepet. De orienterte også den gang om at det var tre gjerningsmenn samt to personer som huset dem. Amrullah Saleh, daværende leder for Afghanistans etterretningstjeneste, sa på en pressekonferanse at de mente terrorangrepet var planlagt og kontrollert av personer tilknyttet Mullah Abdullah, en av Siraj Haqqanis samarbeidspartnere.

Tre måneder etter angrepet på Serena, kom Haqqani igjen i søkelyset, denne gangen etter et attentat mot Afghanistans president Hamid Karzai 27. april 2008. En talsmann for den afghanske etterretningstjenesten sa den gang at en av de som ble drept i forbindelse med attentatet mot Karzai, også var koblet til angrepet mot Kabul Serena Hotel i januar 2008.

Sosiale medier som støtter Taliban, viste bilder av Haqqani mens han ba sammen med familiene i en ballsal i Intercontinental hotell og lovet dem 125 dollar og en tomt.

– Haqqani hyllet jihad og martyrenes oppofrelser og kalte dem helter for islam og landet, meldte Afghanistans statlige kringkasting RTA.

I januar 2018 ble Intercontinental Hotel angrepet av Taliban-krigere som åpnet ild mot gjestene og tok mange gisler.