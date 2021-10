annonse

Strømmen vil i dag være dyrere enn noen gang tidligere i år, og 8 prosent høyere enn i går.

Strømkablene ut av Norge skulle gi nordmenn billig strøm i retur, men kraftprodusentene tjener mer på å selge strømmen til utlandet, skriver NRK.

Analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight, mener disse prisene kommer til å vare vinteren over.

– Jeg forventer at de prisnivåene man ser nå, kanskje ikke akkurat pristoppene i enkelttimer, men at det vil ligge på det samme høye nivået helt frem til våren, kanskje til midt i april, sier han.

I oktober har kraftprodusentene sendt nesten tre ganger så mye strøm ut av landet, som vi har fått inn, ifølge Statnett.

Norge sender villig strømmen ut av landet fordi briter, svensker og tyskere er villig til å betale mer for strømmen.

Dette betyr at strømprisene i Norge når rekordhøyder siden kraftprodusentene ønsker å tjene mest mulig, og en panelovn på 1500 Watt koster for eksempel rundt 58 kroner å fyre opp i Sør-Norge inneværende døgn.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) planlegger tiltak for å hjelpe de som er økonomisk svakest.

Lilleholt er bekymret for at mye av vannkraften blir brukt nå og ikke når det virkelig trengs.

– En kraftprodusent ønsker å selge varen sin dyrest mulig. Og den høyeste prisen den kan få er nå, altså produsentene bør produsere så mye den kan nå. Utfordringen kommer da hvis man kommer i den situasjonen at man har for lite vann før snøen smelter til våren. Så burde markedet kommet med det prissignalet om at man burde spare dette vannet. Men det ser vi ikke i kraftmarkedet slik vi ser det nå, sier han.

Kommunikasjonsdirektør Henrik Glette i Statnett sier at det ikke er noen grunn til bekymring.

– Nå er det veldig spesielle forhold i kraftsituasjonen i hele Europa, og svært høye priser i landene rundt oss. Kraftsituasjonen, i form av at vi har god tilgang på energi, den er god, sier han.

Men god tilgang betyr ikke lave priser så lenge prisene i utlandet er høyere.

– Systemet med utveksling av kraft mellom landene er satt opp slik at flyten alltid går fra det området med lavest priser til det området som har høyest priser. Selv om vi nå har høye priser så er de høyere i landene rundt oss. Det betyr at vi eksporterer. Det er et system som også gjør at når vi har mangel på kraft her hjemme og prisene stiger, mens prisene synker i landene rundt oss, så vil vi ha muligheten til å importere. Det er et system som snur når prisene endrer seg. Så skjønner jeg at det er krevende å forstå nå som prisene er så høye, men det er altså et system som vi er avhengig av at fungerer slik at vi også kan importere når vi har behov for det, sier han.

