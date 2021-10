annonse

En eldre kvinne står frem i et intervju med TV 2 angående trusler fra massedrapsmannen Espen Andersen Bråthen for noen måneder siden.

«Eva Hostvedt forteller at hun i sommer ble truet av Espen Andersen Bråthen (37). På onsdag i forrige uke forlot hun Coop Extra-butikken bare minutter før Bråthen begynte å skyte tilfeldige med pil og bue», skriver TV 2.

Hun sier til TV 2 at hun ble truet av vedkommende i juli og at han snakket usammenhengende om islam.

«Ifølge Hostvedt snakket han også usammenhengende om islam, uten at hun skjønte hva han mente med det han sa», skriver TV 2.

Bråthen gikk amok i forrige uke og drepte fem personer i den lille byen Kongsberg. Det har blitt spekulert om motivene til drapsmannen, ettersom en video sirkulerte på sosiale medier der Bråthen uttalte at han var muslim.

«Hei. Jeg er en budbringer. Jeg kommer med en advarsel. Er det virkelig det her dere vil? Og til alle som har lyst til å gjøre opp for seg selv, så er tiden inne. Vær vitne til at jeg er muslim», sa Bråthen i videoen som er fra 2017.

– Ikke seriøs

Den drapssiktede mannen på Kongsberg besøkte den lokale moskeen ved flere anledninger for noen år siden. Styrelederen husker ham godt.

– Da dette navnet dukket opp i dag, så spolte jeg tilbake i hukommelsen min og kjente igjen navnet, sier styreleder Oussama Tlili i Kongsberg Islamsk Kultursenter til NTB.

Men selv om Bråthen selv hevder han er muslim, og at han har besøkt den lokale moskeen i byen flere ganger, hevder politiet at «hypotesen om at siktede konverterte er svekket».

– Han har selv sagt at han har konvertert til islam. Det er en hypotese, men også en hypotese at han ikke har gjort det. Etterforskningen så langt viser at han ikke har gjort dette seriøst, sa politiinspektør Per Thomas Omholt i Sørøst politidistrikt under en pressekonferanse kun to dager etter drapene.

Religiøse forestillinger kan medvirke

I et innlegg i etterkant av drapene på Kongsberg var psykiater Shahram Shaygani og filosofen Farhan Shah ute med en tekst som omhandlet forbindelsen mellom religion, spesielt islam, og vold.

– Internalisering av religion kan dessverre foregå i en psykologisk usunn kontekst og på en grusom måte. Hvis dette skjer i faser der individet er spesielt sårbart – for eksempel når vedkommende er barn, mentalt ustabil eller preget av sterke affekter – kan resultatet føre til en livshemmende religiøsitet, skrev Shaygani og Shah.

