annonse

annonse

Fra gifttiltalt kvinne og trakassering av kvinnelige fiskere, via filmkritikerpris og dataangrep mot Universitetet i Tromsø, til 180.000 anmeldte lovbrudd og en sikkerhetsminister med påvist korona. Nyhetsdøgnet har flere saker enn timer og her får du glimt av noen av sakene vi ikke fikk plass til andre steder.

Politiet greier ikke å finne en kvinne som er tiltalt for å ha forsøkt å drepe ektemannen sin med nervegift. Nå er hun etterlyst internasjonalt. Kvinnen er også tiltalt for grovt bedrageri på 1,1 millioner kroner. Da kvinnen fortsatt var gift ble hennes mann akuttinnlagt elleve ganger i løpet av et år. Ved den siste innleggelsen ble det funnet spor av nervegiften akonitin i blodet hans. Etter planen skulle rettssaken opp i Trøndelag tingrett før jul.

Fiskeri- og havministeren setter likestilling på dagsordenen

Det har i høst kommet flere historier fra kvinnelige fiskere som beskriver kritikkverdige forhold som mobbing og seksuell trakassering. Nå kaller den nyslåtte fiskeri- og havministeren, Bjørnar Skjæran (Ap), inn til et møte for å kartlegge hva næringen kan gjøre for at kvinnene skal få bedre arbeidsforhold.

annonse

Filmkritikerprisen 2021 går til Kunstneren og Tyven

Filmkritikerprisen for fjorårets beste norske langfilm går til Benjamin Rees «Kunstneren og Tyven.» Filmen skildrer hvordan den tsjekkiske, Oslo-baserte kunstneren Barbora Kysilkova får to verk stjålet fra sitt galleri av Karl Bertil-Nordland – som hun deretter maler portrettet til. Ree fulgte «kunstneren» og «tyven» gjennom flere år.

USAs sikkerhetsminister har fått påvist korona

USAs minister for innenlands sikkerhet, Alejandro Mayorkas, har testet positivt for korona. Mayorkas er fullvaksinert, har milde symptomer og holder seg hjemme i isolasjon, men skal jobbe. Smittesporing pågår for å finne eventuelle andre smittede.

Colin Powells død utløste falsk informasjon om koronavaksinen

Colin Powells dødsfall fra koronakomplikasjoner utløste en rekke falske påstander om koronavaksinen i sosiale medier. Påstandene gikk på at vaksinen ikke virker, men Powell hadde en type kreft som ifølge ekspertene undergraver effekten av vaksinen. Han var dessuten spesielt utsatt på grunn av alderen. Powell hadde blodkreft av typen myelomatose som angriper plasmacellene som bidrar til å produsere antistoffer mot skadelige inntrengere.

– Hvis man skulle velge seg ut den sykdommen som mest skader eller reduserer responsen på vaksiner, ville det være nettopp myelomatose, sier legen Onyema Ogbuagu, spesialist på infeksjonssykdommer ved Yale-universitetet.

annonse

UiT utsatt for dataangrep – 26.000 brukere må endre passord

Passordene til over 20 brukerkontoer er stjålet i et dataangrep mot Universitetet i Tromsø. Dataangrepet ble oppdaget for noen dager siden. En ukjent aktør skal ha fått tilgang til passordene til drøyt 20 brukerkontoer. Nå blir alle ansatte og studenter bedt om å endre passord innen to dager.

Over 180.000 lovbrudd anmeldt så langt i år – nedgang fra i fjor

Ved utgangen av august var det anmeldt 182.076 lovbrudd. Det er en nedgang på 7,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, opplyser politiet. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle lovbrudd var 68 dager. Ved utgangen av august hadde politiet nær 118.000 saker under arbeid. Det er en nedgang fra året før på 18,8 prosent.

Oslo Børs avsluttet med oppgang

Hovedindeksen på Oslo Børs endte idag opp 0,24 prosent til 1207,09 poeng.

Blant de mest omsatte selskapene, gikk Equinor og Norsk Hydro ned henholdsvis 0,81 og 0,50 prosent, mens tankrederiet Frontline gikk opp 3,57 prosent. Kreftbehandlingsselskapet Nordic Nanovector endte dagen opp 5,71 prosent. Årsaken til det melding om at selskapet har inngått et nytt samarbeid med University of Pennsylvania.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474