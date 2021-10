annonse

Statsministerens kontor har siden 2009 leid overnatting uten at avtalene har vært ute på offentlig anbud.

Siden 2009 har Statsministerens kontor (SMK) leid overnatting til statsråder og regjeringspolitikere av selskapet Frogner House Apartments, skriver Aftenposten.

I alt 4,1 millioner kroner er betalt i disse årene, og bare i fjor alene betalte SMK 1,7 millioner kroner for leie til selskapet.

Bak Frogner House Apartments står eiendomsmilliardæren Pål Georg Gundersen, som ifølge Kapital er den 26 rikeste personen i Norge med sine 8.8 milliarder kroner i formue.

Ifølge lov om offentlige anskaffelser så skal offentlige kjøper varer og tjenester som hovedregel legges ut på anbud. Hensikten med dette er å skaffe en rettferdig mulighet for private aktører til å sikre seg offentlige kontrakter, samt at fellesskapet får de beste tjenestene til best pris.

Statsministerens kontor har aldri lagt ut sin leie av leiligheter på anbud, og begrunner dette med at regelverket har et unntak for leie av fast eiendom.

SMK har heller aldri signert noen kontrakter rundt leieforholdene.

Dette står i sterk strid med hvordan andre offentlige instanser har gjort sine forretninger med Frogner House Apartments.

Både Oslo kommune, Bane Nor og Skattedirektoratet inngikk kontrakter med Frogner House Apartments, men først etter at anbudsrunder var foretatt.

Advokater med anskaffelsesrett som fagfelt reagerer på praksisen til SMK.

Robert Myhre som var tidligere leder for Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA), mener SMK skulle ha lagt ut dette på anbud.

– Jeg har sett på den konkrete saken og mener dette må klassifiseres som hotelltjenester, sier han.

Også advokat Goud Helge Homme Fjellheim, som er partner i Haavind og har offentlige anskaffelser som spesialfelt, mener unntak fra regelen ikke kan benyttes i dette tilfellet.

– For meg høres det ikke ut som unntaket for leie av fast eiendom kommer til anvendelse her. Det omtales som et leilighetshotell, og det stilles løsøre til disposisjon, som seng med sengetøy, sofa og bord. Det tilbys også tjenester som rengjøring. Da er man nok klart over i det som må kunnes omtales som hotelltjenester, sier han.

Kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved SMK, svarer følgende på kritikken:

«Leilighetene SMK har leid av Frogner House Apartments, er møblerte og utstyrt for vanlig beboelse, med kjøkken, vaskemaskin og så videre. Frogner House tilbyr tilleggstjenester som frokost, skifte av sengetøy og håndklær og vask av leilighet underveis i oppholdet. SMK skal verken bruke eller betale for slike tilleggstjenester, men kun leie leiligheter av Frogner House Apartments.»

Det er ikke lenge siden en tidligere leder ved SMK ble siktet for grov økonomisk utroskap etter å ha disponert en av de innleide leilighetene selv og latt SMK betale for det.

