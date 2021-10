annonse

Ghousia Muslim Society må bruke deler av bønnerommet til sykkelparkering for å få godkjent lokalene.

– Det er ingen av medlemmene våre som sykler til moskéen. Det er kanskje et barn eller to en sjelden gang. Vi har ikke behov for sykkelparkering, sier styreleder Mohammad Akram til Avisa Oslo.

Det rødgrønne bystyret i Oslo innførte en midlertidig parkeringsnorm i 2017 for å sikre flere plasser for sykkelparkering. De krever seks sykkelparkeringsplasser for hvert tiende sete i forsamlingslokaler. Ghousia Muslim Society har plass til 150 personer, og da må de lage plass til parkering for 90 sykler.

Moskéen ligger i Trondheimsveien og ble kjøpt i 1996, men den gang søkte de ikke om bruksendring. Da de startet med oppgradering for å få godkjent lokalet, dukket kravet om sykkelparkering opp.

Moskéen har kommet med flere forslag til Plan- og bygningsetaten, som for eksempel å sette opp et sykkelstativ på et gatehjørne, eller på baksiden av bygget, eller leie parkeringsplasser i kjelleren. Men Plan- og bygningsetaten krever at sykkelparkeringen må være innenfor egen eiendom, og moskéen eier ikke grunnen rundt bygget.

– Det er litt rart. Det ligger tusenvis av elsparkesykler strødd over alt, men vi må ha mange sykkelparkeringsplasser. Regler om sikkerhet en ting, men dette er merkelig, mener Akram.

