Kringkastingsrådet har mottatt 36 klager på NRKs klima-serie rettet mot barn. En seer har truet med å anmelde serien.

Den 30. september ble NRKs satsning «Ikke gjør dette mot klima» presentert på Dagsrevyen.

1. oktober hadde serien premiere. Ifølge NRK skal målet være å forklare sammenhengen mellom små ting vi gjør i hverdagen og det globale klimaet.

En av klagerne skriver ifølge Kampanje at han kommer til å anmelde serien hvis den vises slik den ble presentert på Dagsrevyen 30. september.

– Dette er direkte angrep på barns psykiske helse og kommer derfor inn under kategorien «kriminelle handlinger som med hensikt påfører barn psykisk vold», skriver klageren.

I serien får man blant annet se hvordan det går når store kampesteiner slippes mot en campingvogn. I en annen episode må en av programlederne bade i bæsj. Temaet er: Hvorfor kan flyreiser føre til mer kloakk i badevannet vårt?

En av klagerne skriver at NRK burde skamme seg, og at hans to barn aldri vil få lov til å se på NRK igjen så lenge han og ektefellen har ansvaret for barnas oppvekst, melder NTB.

– Tendensiøst

Serien har også blitt omtalt i innlegg på Resett. Den tidligere NRK-journalisten Rainer Prang skrev «Hvordan kan NRK gjøre dette mot barna våre?»

– For egen del har jeg jobbet i NRK som journalist og vaktsjef i litt over 20 år, og jeg gremmes over det NRK i dag leverer av propaganda og tendensiøs journalistikk knyttet til klima, innvandring, politikk og i det siste halvannet året rundt Covid19-håndteringen, skrev Prang og fortsatte:

– Jeg kunne ikke la være å sende min aller første klage til Kringkastingsrådet etter å ha sett hva Dagsrevyen forespeilet oss om klimahysteri rettet mot barn. Da jeg også hadde funnet episodene i lenker på Internett og sett hvor tendensiøst det hele var, understreket det hvor vanvittig ute av styring statskanalen vi er tvunget til å betale for nå er.

– Påfører barn skrekk og skam

En annen som reagerte var Kjell A. Schevig.

– Stadig flere barn sliter med depresjoner, bekymringer og klimaangst. Barn mister lysten til å leve, og unge voksne velger å sterilisere seg. Vi ser også en dramatisk økning av barn med spiseforstyrrelser, derfor kan det få alvorlige følger når NRK sin mest hardtslående dramaturgi går inn for å påføre barn skrekk, skam og ansvar knyttet til matvaner, skrev han.

