Muslimske menn er uforberedt på likestillingen mellom kvinner og menn i vår kultur.

– Kulturer i land med dominerende muslimsk kultur bygger på helt andre normer og regler for hvordan kvinner bør oppføre seg og skjule kroppen i det offentlige rom. Muslimske menn som kommer til Vesten, er således i høy grad fullstendig uforberedt på vår seksuelt frigjorte kultur, skriver Andrea Zizanovic og Henrik Kvadsheim ved Institutt for samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger (UiS) til Aftenbladet, og legger til:

– Oppfatninger forankret i islam om å være overlegne Vestens «dekadente kultur», gjør en også lite mottakelig for å tilpasse seg vertslandenes moralske koder på dette området. Tvert imot er det større tendens til at en ser ned på land og kulturer som lar kvinner ferdes ubeskyttet.

De sier at unge enslige menn fra kulturer med helt andre tenke- og atferdssett i forhold til kvinner har bidratt til å skape en ny trusselhverdag for kvinner i europeiske land.

– Den somalisk-fødte forfatteren Ayaan Ali Hirsi har nylig gitt ut boken «Prey» (bytte). Ved hjelp av politistatistikk og annen empiri dokumenterer hun grundig hvordan disse demografiske endringene i Europa sammenfaller med økt grad av seksuelle overgrep og trakassering av kvinner, skriver de, og belyser en skremmende utvikling:

– Bare i Tyskland ble det rapportert inn 64.000 seksuelle overgrep i 2018. Økningen i seksuelle overgrep og voldtekter mellom 2014 og 2018 var på rundt 40 prosent.

De skriver at i Sverige viser politiets kriminalstatistikk en dobling av seksuelle overgrep mellom 2014 og 2016. Og disse statistikkene omfatter kun anmeldte overgrep. I både den tyske og svenske politirapporten antas det at hele 80–90 prosent av alle seksuelle overgrep ikke blir rapportert til politiet. De sier også at det har vært en underrapportering fra myndighetene og media om overgrep mot vestlige kvinner utført av muslimske menn.

– Det er lett å glemme at ideen om kvinners likeverd i forhold til menns er en historisk anomali som kun har utviklet seg og blitt realisert i Vesten, og da relativt nylig. Vi snakker således om skjøre rettigheter, med en overbærende risiko for at disse gradvis kan forvitre i lys av nye kulturelle premisser preget av menn som ser på uavhengige kvinner som legitime «bytte», advarer forskerne.

