annonse

annonse

Kong Harald håper han kan bidra til å rette opp i noe av den uretten som ble gjort mot samene og kvenene før i tiden.

– Det er en lang historie bak det. Vi har vel alle sammen ganske dårlig samvittighet tror jeg, sier kong Harald til NTB.

Kongen var tirsdag med da samenes viktigste dokument, Lappekodisillen, ble overført til Samisk arkiv i Kautokeino.

annonse

– Dette er en stor dag for samene, så da var det helt naturlig for meg å være her, sa kong Harald.

Både kong Harald og kong Olav har bedt om unnskyldning «for den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk gjennom en hard fornorskningspolitikk».

Overleveringen av Lappekodisillen er noe som kongen håper kan bidra til fordel for samene.

annonse

– Det er jo veldig fint. Kanskje det hjelper litt mot at vi ikke har vært fullt så kloke i gamle dager, sier kongen.

– Kodisillen er et barn av opplysningstiden hvor man betraktet samene som et eget folk som hadde rett til «fremtidig eksistens», altså at de ikke skulle assimileres inn i den norske og svenske staten, slik politikken skulle bli senere, sa jussprofessor Øyvind Ravna til NTB tidligere i uka.

Fra 1880 var det ikke lenger lov å bruke samisk eller finsk språk i Nordland, Troms og langs kysten av Vest-Finnmark, og det var forbudt å snakke samisk i friminuttene. Dette ble ikke opphevet før i 1959.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474