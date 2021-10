annonse

annonse

EU konfrontasjonen med Polen og Ungarn er noe som truer selve unionens rettsorden, ja overformynderiets selveste eksistens.

Vi er stadig økende mange som er enige med EU-motstanderne i at pampeveldet ingen rett har til å degradere nasjonale staters grunnlover. Når EU nå truende gjør det, viser det sitt sanne, stygge og diktatoriske ansikt. Og murringen innen den svake, nå nær forsvarsløse unionen – som Tyskland lenge har hatt langt mest fordel av – den hverken lenger kan skjules eller stoppes. Engelskmennene fikk nok, og Brexit ble løsningen.

Norges EU-exit kan det langt enklere, enn tilfellet Brexit, tilrettelegges for. Ved bare å forlange EØS reforhandlet. Noe Jonas Gahr Støre neppe liker å innrømme. Men Sp, som er mer nasjonalt preget og ikke tilsvarende Oslo-globalistisk opptatt, vil nok se fedrelandet best tjent med større selv-rådehet og med dets tilhørende store forhandlings-fordeler. Hvorfor skal ikke den nye regjeringen kunne sloss mot EU-tvangstrøyen for en mer frittstående og langt gunstigere verdenshandels-virkelighet? Med olje og gass er det Norge som vinner. Fisk kommer i tillegg. Men aller viktigst, la oss ta fedrelandet tilbake. Det er vårt, ikke verdens; vår eneste felles borg.

annonse

Som land kan vi støtte allslags gode bevegelser og humanistiske formål uten å være svinebundet på forhånd. Da vil vi ikke lenger bli tatt for gitt og kan reelt gjøre en forskjell, ikke lenger som en rævadilter. Og da vil milliardene kunne telles og ikke trille ut på autopilot, men vil måtte diskuteres i Stortinget. Noe som vil hjelpe å gjenskape Demokratiet. EU ivrer dessverre for å kontrollere oss og representerer Woke-kultur og mer innvandring, samt åpne, interne, ukontrollerbare grenser, dvs fri flyt tillatende all slags «trafikk».

Og det med svake ideologiske argumenter. Hør bare Ursula von der Leyen, den tyske EU kommisjonens sjef, som sloss for at Polen og Ungarn skal bli immigrant-land, med blant annet disse svulstige godhets-poserende ordene: «EU vil aldri la noen i samfunnet bli stigmatisert pga hvem de elsker, alder, etnisitet, politiske meninger og tro.

Intet ansvarlig land innen EU kan reagere seriøst til slikt generelt tysk vas. Nemlig, bare tomt politisk korrekt snakk, noe som vitner mest om en begynnende tysk desperasjon? Ikke minst når tolv EU-land nå krever at unionen finansierer grense-murer for å forhindre ulovlig migrasjon til Europa.

annonse

Enn videre, etter at UK som atom makt har trukket seg ut og 2) EU ikke lenger kan regne med ryggdekning fra USA og 3) Frankrike med a-våpen er typisk dårlig organisert (og sågar nå vraket av Australia grunnet store forsinkelser i deres felles store ubåt-samarbeide) er 3) ytterligere snakk om en EU-hær svært lite troverdig. Tyskerne er normalt best organisert, men Frankrike sitter med trumfen dem imellom. Begge «nøkkel-landene» har et forsømt forsvar. De øvrige EU landene er skeptisk til dem begge, og Norge er feminisert og teller knapt. Og trøste og bære oss, Nato-sjefen er norsk og kjent som unnvikende.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474