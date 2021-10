annonse

Ifølge NTB, meldte 230 elever i 2019 og 2020 fra om at de ikke følte seg trygge på skolen fordi en voksen plaget dem.

– Vi har vært bekymret lenge for barn som blir krenket av voksne på skolen, sier seniorrådgiver Kjersti Botnan Larsen hos Barneombudet til Utdanningsnytt.

Bransjenettstedet har gjennomgått klagene som ble sendt til statsforvalterne i 2019 og 2020. Det fant 230 varsler fra elever som ikke føler seg trygge på skolen fordi en voksen har plaget dem.

Statsforvalteren har i oppgave å undersøke om skolene gjør det de skal. I over 90 prosent av sakene konkluderte den med at skolen ikke har oppfylt plikten til å sørge for at eleven har det trygt og godt på skolen.

De fleste elever melder fra flere typer krenkelser. Vold og fysiske krenkelser er noe av det som går igjen oftest, og det er oftest gutter som er utsatt for dette. Jenter melder oftere fra om at de blir uthengt i klassen, eller at de føler seg mislikt av læreren.

Nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet synes det er vondt å lese resultatene av undersøkelsen.

– Det er under enhver kritikk. Vi lærere betyr noe for barn. Vi skal skape trygghet, ikke utrygghet, sier Skyvulstad.

