For første gang skal Norge importere strøm fra Storbritannia. Det vil skje natt til torsdag 21. oktober. I noen timer vil nemlig den britiske strømprisen være negativ.

– Nå blåser det skikkelig i Storbritannia. Siden de bruker lite strøm om natten stuper prisene deres. Da kan vi importere strøm fra dem for første gang, sier kommunikasjonssjef Henrik Glette i Statnett til E24.

Siden den omstridte strømkabelen North Sea Link ble satt i prøvedrift 1. oktober, har strømmen stort sett gått én vei – fra Norge til Storbritannia.

I natt skal derimot strømprisen i Storbritannia så mye at den havner i minus. Dette betyr i prinsippet at britene får betalt for å bruke strøm i perioden strømprisen er negativ. Da begynner strømmen også å transporteres til Norge i stedet. I tre timer natt til søndag skal det derfor flyte britisk strøm til Norge.

Analytiker John Brottemsmo i Kinect Energy lar seg ikke overraske av at Norge for første gang kan importere litt britisk strøm.

– Nei. Vi har ventet det, og vi har også observert at flyten mellom Tyskland og Norge snur i perioder med mye vind. Det er rimelig at det samme er tilfelle for Storbritannia, sier Brottemsmo.

