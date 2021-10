annonse

Mange er allerede kjent, men må vi likevel vente på at de detonerer. Er det ikke bedre å sende dem på arbeid for trygd på Kyrksæterøra (dit mulla Krekar i sin tid skulle tvangsbosettes)?

Må vi alltid vente på at slike går amok før vi får gjort noe, hva med å forebygge. Et samarbeid mellom PST og NAV?

Tikkende bomber eller ensomme ulver er folk uten skole, jobb, dame og fremtid. De går og slenger hele dagen. Hvor mange vi har av dem her i landet finnes vel bare i NAVs arkiver. I alle fall vi har dobbelt så mange på trygd enn i andre land. Når vi i tillegg importerer et stort antall personer som er uegnet til arbeid, så forsterkes også problemet.

I gamle dager ble slike sent til sjøs. Det var den tidens sikkerhetsventil. I dag sendes de til NAV og ender opp som dagdrivere. Dette i kombinasjon med mindreverdighetskomplekser, sinnslidelser og rusmisbruk så skapes det man kaller tikkende bomber. De sitter alene på et mørkt loft eller i en kald kjeller og skaper sitt eget univers. Der de selv er midtpunktet. Herren over liv og død. Men mye av dette kommer av lediggang, det sies at det skal være roten til alt ondt.

Hvis man får nok på NAV til å klare seg, så fører det til at mange går rundt og slenger. Vel det er et sosialt problem, men noen av de som sitter der uten å gjøre noe hele dagen begynner også å gruble. De bygger seg opp fiendebilder og at deres mislykkethet har blitt forårsaket av andre. På nett finner de ofte likesinnede som sier det samme.

Slike kan bli et sikkerhetsproblem og PST blir ofte varslet. Men de kan sjelden gjøre noe. Drapsmannen på Kongsberg var en av de, PST hadde en mappe.

Hvis PST hadde hatt et samarbeid med NAV, så kunne mannen ha fått arbeidspraksis på Kyrksæterøra, der han må møte opp på jobb klokken åtte og bli der helt til klokken fire. Etter å ha sjauet i syv og en halv time, men bare en halvtimes lunsj, så er han nok sliten etter en hard arbeidsdag. Det blir ikke så mye tid på nett før øynene glir igjen. Det er en effektiv måte å forebygge tikkende bomber. PST trenger ikke å kaste bort ressurser. NAV tar jobben.

Ifølge menneskerettighetene har alle krav på å få et arbeid, så de kan ikke protestere.

