Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier det ikke er aktuelt å begrense norsk strømeksport til utlandet.

Grunnen til dette er at Norge kan risikere å miste tilgang på import av kraft hvis strømeksporten begrenses til utlandet, mener Persen.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes har i et skriftlig spørsmål til regjeringen bedt om at strømeksporten reduseres for å få billigere strøm i Norge, skriver Aftenposten.

Moxnes mener det er nok å begrense bruken av NorLink-kabelen til Tyskland for å kunne oppnå dette.

Det mener Persen innebærer en stor risiko for Norge.

– Vi ville blant annet risikert at vi ikke er sikret tilgang på import av kraft når vi virkelig trenger det, sier Persen.

Hun understreker også at Norge har forpliktelser de har gått med på i forbindelse med denne kabelen.

Persen svarer Moxnes videre at regjeringen vil:

«utrede hvordan norsk krafteksport påvirker norsk forsyningssikkerhet og norske strømpriser, og hvilke konkrete tiltak som kan bidra til å sikre at norsk fornybar kraft forblir et konkurransefortrinn for norsk industri».

Strømprisen i Sør-Norge var tirsdag på 1,42 kroner per kilowattime.

